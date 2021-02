Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (17.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA).Das Zahlenwerk des vierten Quartals 2020 (untestiert) habe die Analysten-Erwartungen ergebnisseitig übertreffen können. Ursächlich dafür sei u.a. eine niedriger als erwartete Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) seien weiterhin solide gewesen. Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe ING die in Q3 2020 ausgegebene Langfristguidance bestätigt. Diese umfasse neben einem Ziel für die harte Kernkapitalquote auch eine Ausschüttungspolitik von 50% des Nettoergebnisses in Form von Dividenden oder einer Kombination aus Dividende und Aktienrückkäufen.Für 2020 werde ING eine zweigeteilte Dividende zahlen, was sich auf die Restriktionen der EZB vom Dezember 2020 zurückführen lasse. Der erste Teil belaufe sich auf 0,12 Euro je Aktie. Über den zweiten Teil habe die Bank bisher keine genaueren Angaben gemacht, außer, dass dieser nach dem Ende (30.09.2021) der EZB-Restriktionen irgendwann ausbezahlt werden solle. Der Analyst sehe bei ING die Aufwands-Ertragsquote, verglichen mit anderen Banken mit starkem Online-Geschäft, weiterhin als deutlich zu hoch an. Er lasse seine Prognosen (EPS 2021e: unverändert 0,97 Euro; DPS 2021e: unverändert 0,50 Euro; EPS 2022e: unverändert 1,11 Euro; DPS 2022e: 0,55 (alt: 0,60) Euro) mehrheitlich unverändert.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bewertet Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die ING Groep-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde von 8,70 auf 9,40 Euro angehoben. (Analyse vom 17.02.2021)