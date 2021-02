Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

8,22 EUR +5,26% (12.02.2021, 10:37)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

8,207 EUR +4,90% (12.02.2021, 10:39)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Die ING Groep sei seit Jahren ein Vorbild in der europäischen Bankenbranche. Denn neben dem Kerngeschäft agiere der niederländische Finanzkonzern im zweitwichtigsten Markt in Deutschland als reine Internetbank. Das habe lange zu hohen Wachstumsraten und moderaten Kosten geführt. Doch die Corona-Krise hinterlasse auch bei der ING Groep Bremsspuren in der Bilanz. Der Gewinnrückgang 2020 sei aber nicht so stark wie befürchtet ausgefallen. Zudem tue das Management alles, um die Aktionäre bei der Stange zu halten.Hohe Rückstellungen für gefährdete Kredite hätten der ING Groep im Corona-Jahr 2020 einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Weil außerdem Kosten für einen Stellenabbau angefallen seien, sei der Nettogewinn um fast die Hälfte auf knapp 2,5 Mrd. Euro gefallen. Im vierten Quartal seien die Belastungen jedoch geringer ausgefallen, so dass das Geldhaus dort unter dem Strich mehr verdient habe als von Analysten im Schnitt erwartet.Die Aktionäre sollten sich zunächst mit einer Dividende von 12 Cent je Aktie begnügen, da die Europäische Zentralbank die Gewinnausschüttungen der Branche wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise begrenzt habe. Die ING Groep-Führung habe den Anteilseignern allerdings einen Nachschlag in Aussicht gestellt, wenn die EZB die Beschränkungen im Herbst aufhebe. Vor der Corona-Krise habe der Konzern in der Branche zu den verlässlichen Dividendenzahlern gehört.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ING Groep-Aktie: