ING Groep-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 19 Buy Goldman Sachs Pawel Dziedzic 25.01.2018 15 Underperform Credit Suisse Marcell Houben 23.01.2018 18,30 Buy UBS Johan Ekblom 19.01.2018 17,90 Overweight JPMorgan Sofie Peterzens 11.01.2018 17,50 Outperform RBC Capital Anke Reingen 18.12.2017 15 Underweight Morgan Stanley - 13.12.2017 18 Buy S&P Global Firdaus Ibrahim 02.11.2017 17 Halten Independent Research Markus Rießelmann 02.11.2017

Tradegate-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

16,358 EUR (29.01.2018)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

16,31 EUR +0,48% (29.01.2018)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (30.01.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19 oder 15 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ING Groep-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ING Groep wird am 31.01.2018 die Q4/2017-Zahlen veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ING Groep-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Goldman Sachs: Die US-Investmentbank hat das Kursziel für ING von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Banken aus der Benelux-Region dürften bessere Eigenkapitalrenditen erwirtschafteten als ihre europäischen Kollegen und außerdem seien ihre Dividendenperspektiven besser, schrieb Analyst Pawel Dziedzic in einer am 25.01.2018 vorliegenden Branchenstudie. Er bezog nun die aktuellen Branchentrends in seine Schätzungen ein und erhöhte daraufhin seine Gewinnerwartungen für die ING für die Jahre 2019 bis 2021.Die niedrigste Kursprognose kommt dagegen von der Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat ING Group von "neutral" auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Marcell Houben begründete das weniger optimistische Votum in einer am 23.01.2018 vorliegenden Studie unter anderem mit dem schwachen Zinsüberschuss, der nicht im Kurs eingepreist sei. Außerdem sehe er Risiken mit Blick auf die Kapitalrückflüsse und einen Mangel an kurzfristigen Kurstreibern. Er kürzte zudem leicht seine Gewinnschätzungen bis 2019.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ING Groep-Aktie?