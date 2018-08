Börsenplätze INDUS Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

55,50 EUR (29.08.2018)



Tradegate-Aktienkurs INDUS Holding-Aktie:

55,70 EUR (29.08.2018)



ISIN INDUS Holding-Aktie:

DE0006200108



WKN INDUS Holding-Aktie:

620010



Ticker-Symbol INDUS Holding-Aktie:

INH



Kurzprofil INDUS Holding AG:



INDUS (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) ist eine deutsche Holding AG, die sich auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen aus der Produktionsindustrie spezialisiert hat. Unter dem Dach der Holding agieren zahlreiche kleinere und mittlere Unternehmen. Sie werden von INDUS in der Vermarktung ihrer Leistungen und Produkte unterstützt. INDUS kauft dabei ausschließlich Industrieunternehmen, so genannte Hidden Champions, die in interessanten Nischenmärkten aktiv und innerhalb ihrer jeweiligen Märkte führend sind. Innerhalb ihrer Märkte operieren die einzelnen Firmen eigenständig. Indus konzentriert die eigenen Aufgaben auf Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung. Die verschiedenen Beteiligungsgesellschaften sind in der Medizintechnik, Metallverarbeitung, im Maschinen- und Anlagenbau, im Engineering oder im Baugewerbe tätig. (30.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH).Das solide organische Wachstum habe sich auch im ersten Halbjahr fortgesetzt. Der Umsatz sei, überwiegend organisch, um 5,1% (Q1 etwa 5% organisch) auf 845 Mio. EUR gestiegen. Hauptwachstumstreiber sei die Metalltechnik und das Bausegment gewesen. Auch das bereinigte EBIT habe mit einem Anstieg um 3,4% auf 81,2 Mio. EUR von dem freundlichen Umfeld profitiert. Die bereinigte EBIT-Marge von 9,6% habe im Vorjahresvergleich um 16 BP nachgegeben. Ursache dafür seien im Wesentlichen eine normalisierte Ertragslage im Maschinenbau, ein leichter Margenrückgang in der Medizintechnik und der Fahrzeugtechnik. Der auch wegen gesunkener Finanzierungskosten verzeichnete Anstieg beim Ergebnis nach Steuern um 12,1% auf 43,7 Mio. EUR habe beim Gewinn je Aktie einen Zuwachs von 1,58 EUR auf 1,76 EUR ermöglicht.In der Fahrzeugtechnik habe neben dem generellen Margendruck auch ein höherer Stahlpreis für eine rückläufige EBIT-Marge (Q2: -147 BP auf 1,9%) gesorgt. Das Management erwarte nun eine leichte Margenverbesserung für das Gesamtjahr 2018 (Marge 2017 4,1%) und verabschiede sich von der Zielmargenbandbreite 5 bis 7%. Dennoch konkretisiere sich die Stabilisierung des Segments. Klar positiv habe sich hingegen die Metalltechnik mit einem EBIT-Anstieg um 87% auf 22,5 Mio. EUR in H1 entwickelt. Im Bausegment reflektiere sich die positive Konjunkturlage, wogegen sich der operative Gewinn im Segment Maschinen- und Anlagenbau nach einem Auftragsboom normalisiere.Die 2018er Guidance (Umsatz 1,65 bis 1,7 Mrd. EUR, EBIT 154 bis 160 Mio. EUR) sei bestätigt worden. Angesichts des guten Jahresauftakts und gestützt durch die aktuelle Konjunkturentwicklung in Europa dürfte zumindest das obere Ende der Umsatzbandbreite erreicht werden. Vor allem wegen der in H1 verzeichneten niedrigeren Finanzaufwendungen hebe der Analyst seine EPS-Schätzung von 3,60 EUR auf 3,80 EUR je Aktie in 2018 an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link