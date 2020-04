Disclosures



Mögliche Interessenkonflikte bei der "INDUS Holding AG": Keine vorhanden.



Kurzprofil INDUS Holding AG:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - INDUS Holding-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die INDUS Holding-Aktie (ISIN: DE0006200108, WKN: 620010, Ticker-Symbol: INH) mit einer "kaufen"-Empfehlung und einem Kursziel von gerundet 32,50 Euro je Aktie.Damit habe die Aktie aktuell ein Kurspotenzial von 22%. Das Kursziel des Analysten ergebe sich aus einer gleichgewichteten Bewertung aus DCF-Modell (34,92 Euro) und Peer Group-Bewertung (29,93 Euro). Q1/2020 Bericht: 14 Mai 2020."PARKOUR 2025" für verbesserte Wettbewerbsfähigkeit: Das bis 2025 laufende Programm setze drei Schwerpunkte: "A) Portfoliostruktur an zukünftige Erfordernisse anpassen. Fahrzeugtechnik wird an Bedeutung verlieren. B) Innovationen verstärken und schneller umsetzen. C) Operative/finanzielle Exzellenz verbessern." Die mittelfristigen Kernziele eines Umsatzes von rund 2,5 Mrd. Euro bei einer EBIT-Marge von ca. 10%+X könnten erreicht werden.Vorübergehende Störung durch Coronavirus-Pandemie: Aus dem sich bereits 2019 abzeichnenden Konjunkturrückgang sei durch die Pandemie mit rasanter Geschwindigkeit eine teilweise bedrohliche Rezession geworden. Insofern werde 2020 von einem weiteren Ertragsrückgang gekennzeichnet sein. Das langfristig bewährte Geschäftsmodell werde beibehalten. Kontinuität in der Dividendenpolitik erwartet.Finanziell gerüstet durch die Krise: Das Management habe zeitnah umfangreiche Gegenmaßnahmen, insbesondere zur Liquiditätssicherung, ergriffen. Weitere Möglichkeiten könnten ausgeschöpft werden, sofern es nicht zu der erwarteten "V"-förmigen Konjunkturerholung in Deutschland kommen werde.Risikofaktoren seien u.a.: 1) Konjunktureinbruch dauere länger als erwartet; als Folge höhere Belastung der Ertragskraft möglich. 2) Gefahr der Unterbrechung von Lieferketten. 3) Risiko weiterer Firmenwertabschreibungen.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt die Coverage für die INDUS Holding-Aktie mit dem Rating "kaufen" auf. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: