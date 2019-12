Tradegate-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

23,65 EUR +0,42% (12.12.2019, 08:24)



Wiener Börse-Aktienkurs IMMOFINANZ-Aktie:

23,80 EUR +1,06% (12.12.2019, 10:54)



ISIN IMMOFINANZ-Aktie:

AT0000A21KS2



WKN IMMOFINANZ-Aktie:

A2JN9W



Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IMO1



Wiener Börse Ticker-Symbol IMMOFINANZ-Aktie:

IIA



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (12.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ: Trotz abgesagter Fusion mit S Immo bleibt die Aktie interessant - AktienanalyseEine der interessantesten Immobilienstorys in Österreich bleibt IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA), auch wenn die Gespräche über eine mögliche Zusammenführung mit S Immo nun beendet worden sind, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Als Grund hätten die beiden Unternehmen abgegeben, dass hinsichtlich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung habe erzielt werden können. "In unmittelbarer Nähe ist ein zweiter Anlauf unwahrscheinlich. Wir haben nie von einer großen Immobilien-Lösung-Österreich gesprochen", habe IMMOFINANZ-CEO Oliver Schumy gegenüber Börsen Radio Network erklärt. "Unsere 29 Prozent Beteiligung an S Immo hat sich als profitables Investment erwiesen. Der Ergebnisbeitrag an den S Immo-Aktien betrug in den ersten neun Monaten 2019 stattliche 47 Mio. Euro."Auch unabhängig davon könnten sich die Zahlen sehen lassen. Die Wiener hätten ihre Mieten um 15,8 Prozent auf 203,4 Mio. Euro verbessert. Gleichzeitig sei das Ergebnis aus Asset Management um 14,3 Prozent auf 153,8 Mio. Euro gestiegen. Während der nachhaltige FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft um 47,4 Prozent auf 92,8 Mio. Euro geklettert sei, sei der Nettogewinn mit 202,6 Mio. Euro um 50,1 Prozent gestiegen. Die Prognose für das Gesamtjahr habe der Konzern bestätigt. Unter Berücksichtigung der bereits von der S Immo erhaltenen Dividende solle der FFO 1 bei mehr als 128 Mio. Euro landen.Die guten Perspektiven scheinen auch Aufsichtsratsmitglied Bettina Breiteneder zu überzeugen. Sie habe zu Kursen von 25,30 Euro etwas mehr als 8.000 Aktien gekauft. Dabei dürfte sich auch den hohen Abschlag zum inneren Wert (NAV, 29,59 Euro) im Blick gehabt haben. Früher oder später dürfte die Aktie diesen aufholen. (Ausgabe 49/2019)Börsenplätze IMMOFINANZ-Aktie: