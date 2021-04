5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.

Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil IMMOFINANZ AG:



Die IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. (22.04.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - IMMOFINANZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der IMMOFINANZ AG (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA) unter die Lupe.Das operative Ergebnis habe größtenteils im Rahmen der Erwartungen gelegen, jedoch sei Q4 weiterhin durch Covid-19-Lockdowns geprägt worden.Das nachhaltige operative Ergebnis (FFO, bereinigt u.a. um Bewertungseffekte) habe mit EUR 37 Mio. weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, unterstützt durch die S IMMO-Dividende i.H.v. EUR 13,7 Mio., jedoch sei das Ergebnis durch zusätzliche Forderungsabschreibungen i.H.v. EUR 12 Mio. in Q4 belastet worden. Negative Bewertungseffekte hätten bei EUR 12 Mio. eingedämmt werden können, allerdings habe, wie bereits vom Management angekündigt, die S IMMO Beteiligung abgeschrieben werden müssen (EUR -89 Mio.). Nach der Erholung des S IMMO Aktienkurses, auch aufgrund des Übernahmeangebotes der Immofinanz, könnte die Abschreibung in Q1 21 rückgängig gemacht werden. Der EPRA-Buchwert je Aktie sei aufgrund der Abschreibung der S IMMO-Beteiligung leicht auf EUR 27,8 gesunken. Die Aktie handle jedoch weiterhin signifikant unter diesem Wert.Das Unternehmen kehre wie erwartet im GJ 20 zur Dividendenzahlung zurück und schlage eine Ausschüttung von EUR 0,55 je Aktie vor (RBI und Konsensmedian: EUR 0,70). Derzeit seien 20% der von der IMMOFINANZ betriebenen Einzelhandelsstandorte geschlossen und aufgrund des stark von lokalen Covid-19-Restriktionen abhängigen Geschäftsumfelds sehe das Management davon ab, eine Prognose für das GJ 21 zu veröffentlichen.Die Bilanz bleibe weiterhin solide mit einer LTV-Quote von ca. 38%. Die Eigenkapitalquote sei um ca. drei Prozentpunkte auf 45% gesunken, jedoch bleibe die Liquidität mit über EUR 1 Mrd. hoch.Die Analysten sähen die Ergebnisse aufgrund der niedriger als erwarteten Dividende und etwas höherer Forderungsabschreibungen als leicht negativ an. Nichtsdestotrotz setze das Unternehmen seine Kostenkontrolle fort und habe in Q4 zusätzliche Kosteneinsparungen von ca. EUR 7 Mio. verbuchen können. Die Auslastung sei mit 96% weiterhin hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.