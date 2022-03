NASDAQ-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:

498,08 USD -5,03% (11.03.2022, 22:00)



ISIN IDEXX Laboratories-Aktie:

US45168D1046



WKN IDEXX Laboratories-Aktie:

888210



Ticker-Symbol IDEXX Laboratories-Aktie:

IX1



NASDAQ-Symbol IDEXX Laboratories-Aktie:

IDXX



Kurzprofil IDEXX Laboratories Inc.



IDEXX Laboratories, Inc. (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) ist seit 1991 NASDAQ-notiert und ist im S&P 500-Index enthalten. Das Unternehmen ist der Weltmarktführer in den Bereichen der Veterinärdiagnostik, Software und wassermikrobiologischen Tests. (14.03.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - IDEXX Laboratories: Weiter unter Druck - ChartanalyseDie Aktie von IDEXX Laboratories (ISIN: US45168D1046, WKN: 888210, Ticker-Symbol: IX1, NASDAQ-Symbol: IDXX) war bis weit in das letzte Jahr hinein ein Highflyer, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 29. Juli habe der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 706,95 USD markiert. Anschließend sei die Aktie zunächst in einem Trendkanal abgefallen. Am 7. Januar 2022 sei sie aus diesem Kanal nach unten rausgefallen. Nach einem schnellen Abverkauf auf 460,36 USD sei der Wert in ein symmetrisches Dreieck eingeschwenkt. Die Begrenzungen dieses Dreiecks würden heute bei 545,86 USD und bei 472,97 USD liegen.Innerhalb dieses Dreiecks könnte die Aktie nach der langen schwarzen Kerze vom Freitag zunächst weiter unter Druck stehen und an die Unterkante abfallen. Sollte der Wert diese Unterkante durchbrechen, müsste mit einem weiteren Abverkauf in Richtung 407,86 USD und ca. 375,00 USD gerechnet werden. Ein Ausbruch aus dem Dreieck nach oben würde allerdings das Dreieck zu einer Bodenformation machen. In diesem Fall könnte der Wert in Richtung 625,00 USD und 664,70 USD ansteigen. (Analyse vom 14.03.2022)Börsenplätze IDEXX Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs IDEXX Laboratories-Aktie:456,40 EUR -4,44% (11.03.2022, 22:26)