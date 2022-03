Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint się einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. (23.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.IBU-tec bleibe auf Wachstumskurs. Nach der starken Entwicklung im Jahr 2021 sei auch im laufenden Jahr mit kräftigen Zuwächsen zu rechnen. Die mittelfristigen Prognosen seien mit den 2021er Zahlen angehoben worden. Noch sei bei der Gesellschaft vieles Zukunftsmusik. Durch die Arbeit des Vorstands dürfte einiges davon aber sehr schnell gelebte Realität werden.Die Umsätze sollten im Jahr 2022 auf 55 bis 57 Millionen Euro (Vorjahr: 44,1 Millionen Euro) steigen. Die EBITDA-Marge werde bei mindestens zwölf Prozent gesehen. Aufgrund der Kosten für die laufende Bestandsaufstockung an Batteriematerialien für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Zellen ein vertretbarer Übergang. Nach dem Auslaufen eines Patents böten die Thüringer das Produkt unter dem Namen LFP400 mittlerweile aus ihren eigenen Drehrohröfen an.Bei den mittelfristigen Planvorgaben sei Finanzvorstand Jörg Leinenbach zuletzt bereits deutlich optimistischer geworden. 2025 würden die Umsätze nun zwischen 102 und 130 Millionen Euro (bislang: 80 bis 100 Millionen Euro) gesehen. Das Renditeziel habe Bestand: Die EBITDA-Marge solle weiter bei über 20 Prozent liegen. Bis dahin sollten die Batteriematerialien 30 bis 60 Millionen Euro zum Umsatz beitragen. Eine unverändert konservative Annahme - nicht nur, weil auch die Big-Player aus Autobranche wie Mercedes, Volkswagen oder Tesla auf das LFP-Batteriematerial des Spezialchemie-Unternehmens setzen könnten.Zuletzt seien potenzielle Kunden dem Vernehmen nach vor allem mit Probematerial beliefert worden. Namen und Herkunft der Abnehmer würden vonseiten des Unternehmens wie gewohnt unter Verschluss gehalten. Im laufenden Jahr dürften erste großvolumigere Bestellungen eingehen. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, seien Rohstoffe frühzeitig bestellt, erste Bestände vorproduziert und die Kapazitäten ausgebaut worden.Neben dem Einsatz in Batterien in E-Autos sollte die Nachfrage aus dem Bereich der stationären Energiespeicherung oder medizintechnischen Anwendungen wie Hörgeräten die Auftragsbücher nachhaltig füllen.Doch damit nicht genug: Die Technologie zur Verlängerung der Lebensdauer von Pfandflaschen durch eine spezielle Beschichtung (Glass Coating) sorge ebenfalls für viel Fantasie. Die Tochter BNT Chemicals sei nach dem Rückzug von LANXESS der einzige in Europa ansässige Produzent und habe aufgrund der hohen Nachfrage bereits eine deutliche Ausweitung der Produktionskapazitäten eingeleitet.Gelinge es dem Vorstand, die Effizienz von Strukturen sowie Prozesse weiter zu optimieren, dann dürfte die überproportional steigende Nachfrage in Zukunft in einem nachhaltigen Umsatz- und Gewinnwachstum münden und die Aktie schon bald wieder Richtung 50 Euro um mehr steigen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 23.03.2022)