Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (11.02.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - IBU-tec: Das Unternehmen steigt ins Geschäft mit Batteriematerialien ein - AktienanalyseNach dem Börsengang im März 2017 ließen Anleger die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) lange Zeit links liegen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das habe sich allerdings im vergangenen Herbst schlagartig geändert. Damals habe der Spezialist in thermischer Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate angekündigt, ab 2021 erstes eigenes Batteriematerial für Elektromobilität und stationäre Energiespeicherung anbieten zu wollen. Das Produkt, das für den Einsatz in LFP-Batteriezellen bestimmt sei, solle zum Wachstumstreiber werden. Während IBU-tec für 2021 ein Umsatzplus von geschätzt 32 Mio. auf 37 Mio. bis 39 Mio. Euro und eine Marge auf Basis des operativen Ergebnisses (EBITDA) zwischen 17 und 19 Prozent erwarte, solle es bis 2025 rasant nach oben gehen. Bei Umsätzen von 80 Mio. bis über 100 Mio. Euro solle die EBITDA-Marge bei mehr als 20 Prozent landen.Im Kernsegment Batteriematerialien rechne die Gruppe sogar mit mehr als einer Verzehnfachung ihrer Umsätze. So sollten 25 bis 30 Prozent der Gesamtumsätze in diesem Bereich 2025 erwirtschaftet werden. Angesichts dieser Perspektiven sei die Aktie noch nicht zu hoch bewertet. Dass es sich um keine Zukunftsträume handle, würden ersten Erfolge zeigen: Mit VARTA habe IBU-tec bereits einen renommierten Kunden für das neue Produkt gewinnen können. LFP-Batterien, auf die auch Tesla künftig verstärkt setzen wolle, würden unter anderem für eine verbesserte Reichweite bei Elektrofahrzeugen sorgen. Einsatzmöglichkeiten würden sich aber auch in Batterien für Hörgeräte, stationäre Energiespeicher oder Bootsmotoren finden. Wegen der interessanten Perspektiven eignet sich IBU-tec gut als Langfristinvestment, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 5/2021)