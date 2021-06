Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil IBU-tec advanced materials AG:



Die IBU-tec-Gruppe (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern.



Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (24.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBU-tec (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) unter die Lupe.Batteriezellen seien das Herzstück eines Elektroautos. Bislang habe die Entwicklung und Produktion von E-Auto-Batterien fest in asiatischer Hand gelegen. Doch das wolle die heimische Autoindustrie ändern. Unterstützt von Industrie und Politik würden die Autobauer beginnen, eigene Fabriken für die Zellfertigungen aufzubauen. Aber auch die chinesischen Hersteller hätten immer mehr auf den Standort Deutschland gesetzt. Als Hersteller von Batteriematerialien dürfte auch Spezialchemie-Unternehmen IBU-tec von diesem Trend profitieren.Es tue sich was in Sachen Batteriezellen in Deutschland. In Parsdorf bei München wolle BMW ab 2022 eigene Batteriezellen produzieren. Zudem sollten auch in Leipzig Batteriemodule vom Band laufen. Porsche wolle in Tübingen zum Batterie-Produzenten aufsteigen. VW habe besonders ambitionierte E-Auto-Pläne. Bis 2030 möchten die Wolfsburger in Europa zusammen mit Partnern sechs Zellfabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden betreiben. Auch VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5) werde in die Produktion von Elektroauto-Akkus einsteigen und am Stammsitz in Ellwangen Batterien mit neuartigen Lithium-Ionen-Zellen fertigen.Der europäische Ableger des chinesischen Herstellers Farasis Energy wolle ab 2023 in Bitterfeld-Wolfen mit der Batteriezellenproduktion beginnen. Bereits Mitte 2022 wolle der chinesische Batterieriese CATL in Arnstadt am Erfurter Kreuz seine neue Fabrik dann in Betrieb nehmen. Seit Anfang des letzten Jahres entstehe in Grünheide Teslas Gigafabrik. Im nur 50 Kilometer entfernten Ludwigsfelde wolle Microvast aktiv werden.Es würden dabei zwar viele Lithium-Ionen-Zellen vom Band laufen. Doch die Wahrscheinlichkeit scheine groß, dass auch AKTIONÄR-Hot-Stock IBU-tec als Zulieferer für Batterierohstoffe bei dem einen oder anderen Projekt mit von der Partie sein werde. Hätten die Thüringer hier bisher als Zulieferer für Batterierohstoffe agiert, werde man ab dem Q4/2021 ein Produkt aus seinen eigenen Drehrohröfen für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat(LFP)-Batteriezellen auf den Markt bringen. Die feuerfesten LFP-Batterien hätten nur eine vergleichsweise überschaubare Reichweite, würden von den Autobauern daher vor allem in kleinen Fahrzeugen (Cityflitzern) verbaut - und die Nachfrage in diesem Bereich steige gerade spürbar an.Im Kernsegment Batteriematerialien rechne der Vorstand in den kommenden Jahren mit mehr als einer Verzehnfachung der Umsätze im Vergleich zu 2019. 2025 sollten bereits bis zu 30 Prozent der Gesamtumsätze in diesem Bereich erwirtschaftet werden. Doch damit nicht genug: IBU-tec habe neben dem E-Mobility-Goldrausch auch in anderen boomenden Märkten eine hervorragende Basis für weiteres Wachstum geschaffen.Der Newsflow dürfte in den nächsten Wochen und Monaten positiv bleiben. Die IBU-tec-Aktie stehe vor einem massiven Kaufsignal. Mit dem nachhaltigen Sprung über das bisherige Hoch bei 51,60 Euro wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung geebnet. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser sähen die Aktie erst bei 64 Euro fair bewertet. DER AKTIONÄR ist hier auf Sicht sogar noch deutlich optimistischer und spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so der Experte Michael Schröder. (Analyse vom 24.06.2021)