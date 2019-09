IBU-tec habe durch die Themen Green Mobility und Green Economy ideale Chancen, an der Börse neu entdeckt zu werden. In den letzten Tagen habe sich das Papier bereits um mehr als 20% verteuert. Nach einer Beruhigung dieser kleinen Rally, könnte die Aktie durchstarten und den Widerstand bei 18 Euro überwinden.



Die IBU-tec-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 16.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze IBU-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

18,00 EUR +2,27% (16.09.2019, 08:55)



Xetra-Aktienkurs IBU-tec-Aktie:

17,70 EUR (13.09.2019)



ISIN IBU-tec-Aktie:

DE000A0XYHT5



WKN IBU-tec-Aktie:

A0XYHT



Ticker-Symbol IBU-tec-Aktie:

IBU



Kurzprofil IBU-tec:



Die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de. (16.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - IBU-tec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5, WKN: A0XYHT, Ticker-Symbol: IBU) kaufenswert.Bei der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA in Frankfurt drehe sich alles um ein Thema. Jeder rede von der Elektromobilität. Ulrich Weitz, CEO der IBU-tec Gruppe werde es freuen. Die Experten hätten den Firmenchef, der mit seiner Familie die Gesellschaft mehrheitlich kontrolliere, bei der Herbstkonferenz von Equity Forum zum Hintergrundgespräch getroffen. IBU-tec habe ein gewaltiges Highlight im Portfolio: Batteriewerkstoffe für die Elektromobilität und für stationäre Energiespeicher!Seit 2015 habe das Unternehmen die Kundenzahl im Bereich Batteriematerialien verdoppelt. Nachdem in der Vergangenheit überwiegend Probematerialien ausgeliefert worden seien, sei IBU-tec heute zunehmend als Zulieferer in die laufende Produktion eingebunden und profitiere damit von weltweit steigenden Produktionszahlen bei Batterien für E-Mobilität und stationäre Energiespeicherung. Einige Kunden würden schon mit großem Volumen ordern. Im Juni dieses Jahres habe Weitz verkündet, dass seine Firma einen globalen Anbieter von Batterien für E-Mobilität aus Asien direkt mit unmittelbar in der Batterieherstellung verwendeten Materialien beliefere. Die Lieferbeziehung sei langfristig angelegt, wobei konkrete Mengen quartalsweise von dem asiatischen Technologiekonzern abgerufen würden.Das Wachstumm mit diesen Produkten sei immens. Die bisherigen Erwartungen würden allesamt übertroffen. Zunächst sei der CEO im Bereich Batteriematerialien von einem Wachstum von rund 50% in 2019 ausgegangen. Später sei die Kennzahl auf rund 100% Zuwachs gegenüber dem Vorjahr konkretisiert worden. In den ersten sechs Monaten habe der Umsatz sogar um rund 150 % über dem Vorjahreszeitraum gelegen. Nach Berechnungen der Experten dürfte sich der Umsatz aus den Batteriewerkstoffen auf mehr als 6 Mio. Euro in 2019 verdoppeln. Aktuell würden die Kapazitäten von ca. 3.000 Tonnen lediglich zu einem Zehntel genutzt. Weitz müsse somit bei diesem Geschäft zunächst nicht in zusätzliche Kapazitäten investieren. 2020 könnte bereits mit Batteriematerialien mehr als 10 Mio. Euro Umsatz erzielt werden.Kurz nach dem Börsengang im Jahr 2017 hätten sich Investoren schon Sorgen gemacht, dass IBU-tec im Automobilbereich aufgrund der Abkühlung bei Dieselfahrzeugen wegen des deutlichen Umsatzrückgangs bei Katalysatoren für Verbrennungsmotoren doch keine knackige Wachstumsstory liefern könne. Wegen der extremen Nachfrage nach Batteriewerkstoffen für die Elektromobilität sei dies inzwischen zweitrangig. Glück gehöre einfach zum Geschäft dazu.BNT habe in 2018 einen Umsatz von fast 28 Mio. Euro erzielt. IBU-tec selbst habe im vergangenen Jahr Einnahmen von gut 19 Mio. Euro verbucht. Mit der Übernahme von BNT habe Weitz das Unternehmen in neue Dimensionen manövriert. Für BNT habe der CEO 6 Mio. Euro bezahlt und Schulden im Volumen von 7 Mio. Euro übernommen. 2018 habe BNT auf EBIT-Basis noch kein Geld verdient. In 2019 trage BNT schon mit einer EBIT-Marge im oberen einstelligen Prozentbereich zum Ertrag bei. Im vergangenen Jahr habe Weitz zudem den Standort um den Chemiepark Bitterfeld erworben.Diese Investition und auch die Übernahme von BNT würden derzeit das Bilanzbild von IBU-tec prägen. Per Ende Juni sei die Gesellschaft bei Banken mit über 14,3 Mio. Euro verschuldet. Die Liquidität sei zum selben Stichtag mit über 1,5 Mio. Euro sogar negativ gewesen. Stichtagsbezogen sehe die Bilanz aufgrund von Vorleistungen sicherlich nicht sehr hübsch aus. Ein Problem würden die Experten darin aber nicht sehen. Inzwischen habe sich das Bilanzbild wieder stabilisiert und IBU-tec arbeite mit einem entsprechenden Barbestand. Den operativen Cashflow würden sie bis zum Jahresende im deutlich positiven Bereich erwarten. Capex liege im Regelfall zwischen 2 und 4 Mio. Euro.Für das Jahr 2019 rechne Weitz mit einem Umsatz zwischen 50 und 53 Mio. Euro. Das EBITDA solle sich am oberen Ende der Spanne zwischen 7,2 und 7,5 Mio. Euro bewegen. Die Abschreibungen beziffere der CEO mit ca. 3,8 Mio. Euro. Das Finanzergebnis sei leicht negativ und die Steuerquote betrage 28%. Unterm Strich dürften in 2019 ca. 2,8 Mio. Euro verdient werden. Mittelfristig würden die Experten dem Unternehmen einen Umsatz von mehr als 70 Millionen Euro bei zweistelligen EBIT-Margen zutrauen. Dabei dürfte IBU-tec ohne BNT EBIT-Margen von ca. 20% erzielen und BNT perspektivisch EBIT-Margen von bis zu 9%.