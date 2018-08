Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (21.08.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.In den letzten Monaten habe sich im Chartbild von IBM kein eindeutiger Trend bilden können. Aber jetzt gebe es wieder positive technische Impulse: Am Donnerstag habe der Titel erneut den 90-Tage-Durchschnitt bei 144,98 USD durchbrechen können. Das jüngste Engagement in den Sektoren künstliche Intelligenz und Blockchain diene als fundamentale Unterstützung.In Zusammenarbeit mit Maersk habe IBM TradeLens vorgestellt: eine Blockchain basierte und globale Handelslösung. Die globalen Lieferketten seien mit Zollanmeldungen, Versanddaten und zahlreichen Dokumenten verbunden. Die TradeLens-Plattform stelle diese transparent dar. Für die mehr als 94 beteiligten Parteien heiße es: sicherer und effizienter Handel. Auf TradeLens seien bereits über 154 Mio. Versandvorgänge erfasst worden und täglich kämen neue dazu.In einem weiteren Projekt bringe IBM zusammen mit Travelport, einer führenden E-Travel Plattform, den IBM Travel Manager auf den Markt. Die selbstlernende Plattform helfe Unternehmen, ihre Ausgaben für Geschäftsreisen besser zu verwalten. Mit dem integrierten Lernmechanismus könnten ferner zukünftige Kosten prognostiziert und in "was wenn" Szenarien dargestellt werden. Optimierung von Reise-Programmen werde für Unternehmen immer wichtiger: die Analysten der "Global Business Travel Association" würden allein 2018 mit rekordhohen Reiseausgaben in der Höhe von knapp 1,2 Bio. USD rechnen.IBM habe schwere Zeiten hinter sich. Während der Umsatz 2011 noch knapp 107 Mrd. USD betragen habe, habe man 2017 nur noch 79 Mrd. USD erwirtschaftet. Nach Umstrukturierung und Investitionen in künstliche Intelligenz und Cloud Computing habe dieser Abwärtstrend in Q4/2017 endlich beendet werden können. Mit TradeLens und IBM Trade Manager könnte der amerikanische Tech-Riese auch in Zukunft neue Umsatzquellen erschließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBM-Aktie: