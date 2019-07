Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze IBM-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs IBM-Aktie:

125,85 EUR +0,20% (08.07.2019, 08:02)



Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

125,58 EUR -0,30% (08.07.2019, 08:36)



NYSE-Aktienkurs IBM-Aktie:

141,38 USD -0,11% (05.07.2019, 22:00)



ISIN IBM-Aktie:

US4592001014



WKN IBM-Aktie:

851399



Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



NYSE Ticker-Symbol IBM-Aktie:

IBM



Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (08.07.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Die International Business Machines Corporation (IBM) sei heute keine reine Mainframe-Company mehr. Mittlerweile erstrecke sich das Leistungsspektrum von Servern und Storage-Systemen über eine schiere Masse von Softwareprodukten, Finanzdienstleistungen, IT-Dienstleistungen bis hin zu Cloud-Services. So setze IBM für Unternehmen die IT-Infrastruktur auf und begleite diese von der Kombination der Hardware und Software bis hin zur vollständigen digitalen Transformation. Auch Themen wie Cyberkriminalität, Internet der Dinge (IoT), Künstliche Intelligenz (KI) und viele andere Felder würden bearbeitet.IBM beschäftige über 3.000 Forscher in zwölf Laboren auf sechs Kontinenten, um Vorreiter in neuen Technologien mit hohem Potenzial zu bleiben oder zu werden - hier wären explizit die Bereiche KI, Blockchain und Quantum Computing zu nennen. Um nur einen Bereich der unzähligen Leistungen aus dem Konzernportfolio näher zu beschreiben, sei auf den Bereich der Künstlichen Intelligenz hingewiesen. IBM forciere die Entwicklung und Integrierbarkeit von KI-Lösungen. Hier stünden Themenbereiche wie Computervision, Maschinelles Lernen, Spracherkennung und Verarbeitung natürlicher Sprache im Vordergrund. IBM sei in über 170 Ländern vertreten und werde von CEO Virginia M. Rometty geleitet. Der Hauptsitz des Konzerns liege in Armonk im US-Bundestaat New York.IBM beabsichtige derzeit die Übernahme von Red Hat, einem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-IT-Lösungen für Unternehmen, und wolle sich diese rund 34 Mrd. US-Dollar kosten lassen. Angekündigt worden sei das Vorhaben schon im Oktober 2018. Ende Juni habe unter anderem die EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme signalisiert. Der Kauf von Red Hat wäre die größte Akquisition der IBM-Firmengeschichte.Die Aktien von IBM hätten an der Technologiebörse NYSE das Börsenkürzel IBM. Insgesamt seien mit dem Stand des Geschäftsberichts 2018 912.048.072 Aktien und auf vollverwässerter Basis 916.315.714 Aktien ausstehend gewesen. Es habe seit dem Jahr 1925 bis zum Jahr 1999 insgesamt 41 Aktien-Splits gegeben. Die Wertpapiere würden unter anderem dem US-Leitindex Dow Jones, S&P 100 und S&P 500 angehören. In den Dow Jones sei das Wertpapier bereits am 29. Juni 1979 aufgenommen worden.Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 8,11 Prozent Vanguard Group Inc., mit 6,80 Prozent BlackRock Inc. und mit 6,14 Prozent State Street Corporation. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 25 Prozent an Wert verloren, während zum Beispiel der Dow Jones im Vergleichszeitraum um rund 58 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 126,32 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 154,36 USD im Hoch und 105,94 USD im Tief gekostet.Bei der IBM Corporation werde jeweils zum 31.12. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 79,591 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu habe der Umsatz im Vorjahr bei 79,139 Mrd. USD gelegen. In Bezug auf die Umsatzverteilung im Geschäftsjahr 2018 habe das Segment Cognitive Solutions einen Umsatzanteil von 18,481 Mrd. USD am Gesamtumsatz aufgewiesen. Das Segment Global Business Services habe einen Anteil von 16,817 Mrd. USD erreicht. Der höchste Umsatz sei mit einem Anteil von 34,462 Mrd. USD im Segment Technology Services & Cloud Platforms erzielt worden. Die Segmente Systems, Global Financing und Other hätten jeweils Umsätze von 8,034 Mrd. USD, 1,590 Mrd. USD und 0,207 Mrd. USD erzielt.Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei mit 11,342 Mrd. USD testiert worden. Der Konzern-Jahresüberschuss habe 8,728 Mrd. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss bei 5,753 Mrd. USD gelegen. Das Ergebnis je Aktie habe bei 9,56 USD und auf vollverwässerter Basis bei 9,51 USD gelegen. Je Anteilsschein habe die Gesamtdividende 6,21 USD betragen. Insgesamt habe die Ausschüttungssumme somit bei 5,666 Mrd. USD gelegen. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 11,379 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 16,929 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital habe bei 55,151 Mrd. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 106,452 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 123,382 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 350.600 Mitarbeiter beschäftigt.Viele Faktoren könnten die Bilanzprognosen für 2019 und 2020 unsicher erscheinen lassen - insbesondere die nahezu unberechenbaren Auswirkungen des USA-China-Handelskonfliktes. Doch auch aufgrund der geplanten Red-Hat-Übernahme könnten zusätzliche Belastungen entstehen. Daher solle an dieser Stelle nur auf die Prognose für 2019 näher eingegangen werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2019 habe die IBM-Konzernleitung den bisher bekannten Ausblick für 2019 bestätigt. Man gehe von einem EPS in Höhe von 13,90 USD aus (nicht-GAAP-basiert). Dies decke sich mit der gegenwärtigen Konsensschätzung der Analysten. Zu rechnen wäre 2019 mit einem Umsatz von 77,05 Mrd. USD, einem EBIT von 13,66 Mrd. USD und basierend auf einem Gewinn je Aktie von 13,90 USD mit einer Dividende je Anteilsschein von etwa 6,43 USD.Die IBM Corporation veröffentlicht am 17. Juli 2019 das vorläufige Ergebnis für das zweite Quartal 2019, so die Experten von LYXN Broker. (Analyse vom 05.07.2019)