Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.IBM habe vor gut zwei Wochen starke Quartalszahlen und seiner Prognose für das laufende Jahr voll überzeugen können. Die gute Stimmung sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen. Bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung sei der Titel wieder deutlich zurückgesetzt. So sehe es nun aus charttechnischer Sicht aus.IBM habe abgeliefert. Dank des starken Cloud-Geschäfts habe der Tech-Riese Ergebnisse deutlich über den Erwartungen erzielt. Die Aktie sei folgerichtig über sieben Prozent nach oben gesprungen. Auch am Folgetag habe sich der Titel von seiner starken Seite gezeigt, habe jedoch ein wichtiges Signal verpasst. So sei er trotz des positiven Momentums an der massiven Widerstandszone zwischen 138 und 142 Dollar abgeprallt. Dieser Bereich sei bereits während der letzten Monate vergeblich angelaufen worden.Doch es gebe Hoffnung. Nach dem rund siebenprozentigen Rücksetzer sei die Lage zwar angespannt, jedoch habe sich das letzte Verlaufshoch bei 133,08 Dollar als verlässlich erwiesen. Das kurz bevorstehende Golden Cross (GD50 kreuze GD200 von unten nach oben) könnte zudem für neuen Schwung sorgen. Auch die nach wie vor hohe Aufwärtstrendstärke der jüngsten Erholungsbewegung würden für einen erneuten Angriff auf die Widerstandszone sprechen.Die Chancen stünden gut, dass die IBM-Aktie kurzfristig nochmals den Bereich um 140 Dollar anlaufe. Solange diese Widerstände aber nicht erfolgreich überwunden werden konnten, bleibt der Titel auf der Watchlist, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: IBM.