Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - IBM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die IBM-Aktie (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) unter die Lupe.Angst vor Inflation? Goldman Sachs meine, dass Anleger ihr Geld in Divdendenzahler investieren sollten. Die realen Aktienrenditen seien seit 1940 negativ, solange die Inflation 5% oder gar - wie jüngst in den USA - 6% übersteige. Das Dividendenwachstum könne dagegen in Zeiten hoher Inflation den Anstieg einigermaßen mitmachen. Laut Goldman Sachs seien Dividenden-Aktien billig und würden mit einem höheren Abschlag zum Markt gehandelt als üblich. Das berichte CNBC.Die US-Investmentbank habe eine Liste mit Aktien zusammengestellt, die überdurchschnittlich hohe erwartete Dividendenrenditen, moderate Auszahlungsquoten und schätzungsweise das schnellste Dividendenwachstum bieten würden. Gerechnet werde bis 2023 mit einem Wachstum von 11% - doppelt so viel wie beim S&P-Median.Eine Auswahl von Aktien, die es auf die Liste geschafft hätten: PepsiCo, Intel, IBM, Merck & Co, Gilead Sciences, Ford, Verizon und Lumen (glänze mit 9,6% Dividende!). Auch der Energie-Sektor sei mit ExxonMobil und Chevron dabei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze IBM-Aktie: