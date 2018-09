Tradegate-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

3,41 Euro +1,49% (20.09.2018, 13:37)



TSE-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:

5,07 CAD +3,47% (19.09.2018)



ISIN IAMGOLD-Aktie:

CA4509131088



WKN IAMGOLD-Aktie:

876617



Ticker Symbol IAMGOLD-Aktie Deutschland:

IAL



TSE-Ticker-Symbol IAMGOLD-Aktie:

IMG



Kurzprofil IAMGOLD Corp.



IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IAG) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Nord- und Südamerika sowie in Afrika. 6 Goldminen betreibt IAMGOLD derzeit und eine von weltweit nur drei Niobium-Minen. (20.09.2018/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - IAMGOLD-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Carey MacRury von Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, TSE-Ticker-Symbol: IMG) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Ein Besuch des Cote Gold-Projekts in Ontario (rund 11%iger Anteil am Minen-NAV) habe einen positiven Eindruck hinterlassen. Anfang des kommenden Jahr sei die Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie sowie eine Entscheidung hinsichtlich der Konstruktion zu erwarten. Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen nun mit einer ersten Goldproduktion schon in 2021. Bislang sei eine Inbetriebnahme erst 2022 erwartet worden.Der Goldpreis spiele bei einer Investitionsentscheidung eine bedeutende Rolle. Sowohl IAMGOLD als auch der Projektpartner Sumitomo seien hinsichtlich der Metallpreise positiv gestimmt. Beide Partner würden nicht davon ausgehen, dass der Goldpreis auf Sicht der nächsten 20 Jahre auf dem gleichen Niveau bleiben werde. Trotz der jüngsten Rückgänge seien die beiden Partner bestrebt das Projekt fortzusetzen.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer IAMGOLD-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 10,50 CAD.Börsenplätze IAMGOLD-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs IAMGOLD-Aktie:3,29 Euro -1,79% (20.09.2018, 12:12)