Im Betrachtungszeitraum der letzten fünf Handelsjahre der Hypoport-Aktie habe sich in den ersten Monaten ein eher verhaltenes Bild gezeigt. Der Wert habe seitwärts tendiert und ohne nennenswerte Volatilität um die Marke von 10,00 Euro rangiert. Ab April 2015 habe der Wert mit anziehender Volatilität sauber zu steigen begonnen und sich in den letzten Jahren bis auf ein kürzlich ausgebautes Allzeithoch knapp vor dem Widerstand von 190,00 Euro entwickelt. Satte 1.900 Prozent habe die Aktie damit im Betrachtungszeitraum steigen können und dies in einer relativ sauberen Sequenz von steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Bis auf sehr wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel eine Handelswoche Ende 2017, in der der Wert binnen weniger Tage aus dem 160,00-Euro-Bereich auf 120,00 Euro abgesackt sei, seien keine Auffälligkeiten zu verzeichnen gewesen. Der aktuelle Schlusskurs der letzten Handelswoche habe im Bereich von rund 176,00 Euro gelegen. Die Weiterführung der aktuell sehr sauber laufenden Aufwärtstendenz sei durchaus denkbar und weitere Bewegungshochs seien nicht auszuschließen. Ziele wie das erneute Erreichen des Allzeithochs von 190,00 Euro oder auch 200,00 Euro und folgend 210,00 Euro seien aus charttechnischen Gesichtspunkten nicht unrealistisch. Für diesen Gedanken sollte der Wert jedoch nicht nennenswert unter die Unterstützung von 160,00 Euro absacken. Grundlegend sei der Aufwärtstrend auch bis zu einem Rutsch auf 140,00 Euro nicht gebrochen, eventuelle Käufe sollten jedoch mit erhöhter Vorsicht angegangen werden, da ein etwaiger Rücklauf schon als relativ schwach gelte. Verkäufe seien aus aktueller Sicht noch keine nennenswerte Option. (Analyse vom 13.08.2018)



Hypoport (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) ist mit dem unabhängigen Vertrieb von Finanzprodukten und seinem B2B-Finanzmarktplatz in zwei sich gegenseitig verstärkenden Segmenten erfolgreich. Hypoport bietet stets den einfachsten Zugang zu den besten Finanzdienstleistungen. Die Europace AG, ein 100%iges Tochterunternehmen von Hypoport, entwickelt und betreibt mit dem internetbasierten Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt mehr als 300 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab.



Das Hypoport Tochterunternehmen Dr. Klein & Co. AG ist ein internetbasierter und unabhängiger Finanzvertrieb. Die Dr. Klein Spezialisten beraten Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Schon seit 1954 ist die Dr. Klein & Co. AG wichtiger Finanzdienstleistungspartner der Wohnungswirtschaft, der Kommunen und von gewerblichen Immobilieninvestoren.



Die Hypoport AG hat ihren Sitz in Berlin, beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet. (13.08.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse ie Aktie des Finanzdienstleisters Hypoport AG (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) unter die Lupe.Das Unternehmen Hypoport AG sei die Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe und eigenen Angaben zufolge ein Technologiedienstleister der Finanz-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Der Konzern untergliedere sich in die vier Bereiche Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform. Die Tochterunternehmen der Hypoport seien EUROPACE, GENOPACE, FINMAS, Hypoport, Dr. Klein, Qualitypool, Starpool, Vergleich.de, HYP Service, Smart Insurtech, FIO, ASC und Value AG. Das Unternehmen habe seinen Sitz in Berlin und werde von CEO Ronald Slabke geleitet.Der dem Bereich der Kreditplattform zuzurechnende internetbasierte Finanzmarktplatz namens EUROPACE sei die größte Softwareplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Mittels dieser Plattform seien mehr als 500 Partner aus dem Bereich Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe vernetzt. Auf diese Weise würden monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Mrd. Euro über EUROPACE abgewickelt. Dazu würden sich zusätzliches Wachstum und Volumen über die Teilmarktplätze FINMAS, GENOPACE und die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool addieren. Im Segment Kreditplattform sei 2017 ein Umsatz von 78,2 Mio. EUR erzielt worden, im Bereich Privatkunden ein Umsatz von 82,5 Mio. EUR. Der Bereich Institutionelle Kunden habe einen Umsatz von 19,4 Mio. EUR und der Bereich Versicherungsplattform einen Umsatz von 16,2 Mio. EUR erreicht.Die Aktien von Hypoport seien dem Handelssegment Prime Standard zuzuordnen und Mitglied im SDAX. Es handle sich um auf Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag - sogenannte Stückaktien - die einen rechnerischen Anteil von 1,00 EUR am Grundkapital hätten. Das Grundkapital in Höhe von 6.493.376 EUR sei demnach auf 6.493.376 ausstehende Aktien eingeteilt. Am 29. Oktober 2007 sei der Börsengang erfolgt. Der größte Einzelaktionär sei mit 34,77 Prozent die Revenia GmbH, die dem CEO Ronald Slabke zuzurechnen sei. Die weiteren Aktionäre seien die Union Investment Privatfonds GmbH mit 5,00 Prozent, die Exformer GmbH mit 4,59 Prozent, die WA Holdings mit 3,20 Prozent, die Deutsche Bank mit 3,03 Prozent, die Sparta AG mit 2,99 Prozent, die Deutsche Balaton mit 2,98 Prozent, die KBC Asset Management mit 2,98 Prozent, die Deutsche Postbank mit 2,93 Prozent, die Kretschmar Familienstiftung mit 2,86 Prozent und die Wallberg Invest mit 2,47 Prozent. Der Streubesitz werde mit 32,18 Prozent angegeben. In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier um rund 2.080 Prozent an Wert zulegen können, während der SDAX eine Performance von rund 104 Prozent habe erreichen können. Die Wertpapiere von Hypoport seien somit ein Mega-Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 1,17 Mrd. EUR. Die Aktien hätten in den letzten 52 Wochen 189,00 EUR im Hoch und 114,40 EUR im Tief gekostet.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Bankhaus Metzler, Berenberg, Commerzbank, Equinet, Oddo BHF und Warburg Research hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie der Hypoport AG angefertigt. Von den sechs Analysen liege das höchste Kursziel bei 191,00 EUR (Oddo BHF vom 7. August 2018) und das niedrigste Kursziel bei 172,00 EUR (Equinet vom 7. Mai 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 183,50 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 180,00 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bilanzprognosen für 2018 und 2019Die Umsätze könnten 2018 249,57 Mio. EUR und 2019 288,29 Mio. EUR betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 40,40 Mio. EUR und 2019 bei 48,40 Mio. EUR eintreffen, das EBIT werde für 2018 mit 31,33 Mio. EUR und für 2019 mit 38,81 Mio. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 3,94 EUR und 2019 auf 4,74 EUR. Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 4,10 EUR und für das Jahr 2019 von 5,52 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 17,47 EUR und 2019 bei 22,06 EUR liegen. Die Nettoverschuldung in Höhe von 39,45 Mio. EUR 2018 könnte sich2019 auf 25,50 Mio. EUR erheblich reduzieren.TermineDie Hypoport AG veröffentliche am 5. November 2018 den Bericht zum dritten Quartal 2018.