Mit einem Umsatzanteil von 41 bzw. 31 Prozent seien das Agentur- und das Media-Geschäft nach wie vor die wichtigsten Segmente für das Unternehmen. Die E-Commerce-Sparte sei bis zur Corona-Pandemie am stärksten gewachsen.



Hypebeast sei mit der Kombination aus Lifestyle-Website, Onlineshop und Werbeagentur interessant aufgestellt und unterscheide sich von den meisten anderen SPAC-Deals darin, dass das Unternehmen bereits Gewinne mache.



DER AKTIONÄR nimmt Hypebeast auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.04.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Hypebeast:



Bei Hypebeast heißt die Digital-Agentur Hypemaker. Seit Anfang 2017 arbeitet das Unternehmen mit Kunden wie Louis Vuitton, Porsche, Gatorade, Gucci, adidas und Nike an verschiedenen Kampagnen. Meist produziert das Team stylische Videos für Social-Plattformen. (04.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt die Online-Plattform Hypebeast unter die Lupe.Die Ankündigung, über die Fusion mit einem SPAC ein Zweit-Listing an der Nasdaq anzustreben, habe am Montag für einen Kurssprung der Aktie von Hypebeast in Hongkong gesorgt. Das Unternehmen betreibe ein Lifestyle-Website, einen Online-Shop und eine Werbeagentur.Nach dem Zusammenschluss und dem Investment des SPAC Iron Spark (ISIN: US46301G1031, WKN: A3CSAD) sowie dem PIPE-Investment werde Hypebeast mit 530 Mio. Dollar bewertet sein. Nach der Kursrally vom Montag, bei der die Papiere 40 Prozent zugelegt hätten, komme das Unternehmen in Hongkong auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 296 Mio. Dollar.Zu den Kapitalgebern des 13,3 Mio. Dollar schweren PIPE-Investments würden neben Football-Legende Tom Brady, Tennis-Star Naomi Osaka, die Skateboard-Ikone Tony Hawk und der Schauspieler Jonah Hill gehören. Insgesamt würden dem Unternehmen bei der Fusion 180 Mio. Dollar frisches Kapital zufließen.