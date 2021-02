Wie in der Halbleiterindustrie und bei den geopolitischen Spannungen weltweit zu verfolgen gewesen sei, sei das Wettrennen um technologische Kapazitäten in vollem Gange. Investitionen in Chipdesign und Testkapazitäten dürften weiterhin wichtige Prioritäten bleiben. Hinzu kämen Bedenken auf dem heimischen US-Markt, wo sich große IT-Unternehmen neuerdings einer stärkeren regulatorischen Kontrolle ausgesetzt sähen. Die IT-Technologie sei derzeit Schauplatz eines natürlichen Konsolidierungsprozesses, der dazu geführt habe, dass marktbeherrschende Unternehmen wie Google eine Quasi-Monopolstellung einnähmen. Von Chul Chang von Vontobel Asset Management denke, dass das Verbraucherverhalten das künftige Wachstum von IT-Unternehmen stärken dürfte. Insgesamt glaube der US-Equity-Portfoliomanager allerdings nicht, dass Anleger, die in US-Technologiewerte investiert seien, übermäßig besorgt sein sollten.



Der Bedarf an bestimmten Fähigkeiten, wie z.B. die Fähigkeit, digitale Transaktionen durchzuführen, oder die Notwendigkeit, aus der Ferne miteinander in Verbindung zu treten, habe die Einführung verschiedener technischer Tools beschleunigt, was man auch am gemeldeten Umsatzwachstum vieler Unternehmen gesehen habe. Dieser Nachfrageanstieg habe jedoch auf einen noch größeren Anstieg der Aktienkurse getroffen: Anleger würden sich darum rissen, Pandemie-Profiteure in ihr Portfolio zu integrieren. In der Softwareindustrie gebe es beispielsweise einige Titel, deren Bewertung über die nächsten Jahre eine jährliche Umsatzverdopplung erforderlich mache.



Einige Stimmen würden die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen angesichts ihrer robusten Erträge und Cashflows für gerechtfertigt halten. Sie erfordere aber wiederum Margen im Bereich von Unternehmen wie Adobe (ISIN US00724F1012/ WKN 871981), dessen branchenführenden Margen nur von wenigen Unternehmen erreicht würden. Wir stimmen daher zu, dass es trotz interessanter Unternehmen mit großem Wachstum starke Marktübertreibungen gibt, so Von Chul Chang von Vontobel Asset Management. Doch nicht alle Technologieaktien seien gleich. Einige Bewertungen seien gerechtfertigt, andere hingegen nicht. Anleger sollten die Fundamentaldaten berücksichtigen und genau darauf achten, was sie kaufen und wie viel sie dafür zahlen würden.



Keysight (ISIN US49338L1035/ WKN A12B6J) biete beispielsweise die Möglichkeit, an den Trends "Daten und Geräte" teilzuhaben. Keysight sei ein führendes Unternehmen für Prüf- und Messtechnik mit einem breiten Angebot im Bereich Ausrüstung und Software für elektrische und Funksignale, die bei der Forschung, Konzeption und Produktion vieler heutiger Technologien und Geräte eine wichtige Rolle spielen würden. Die Einführung von 5G unterstütze bereits dieses Wachstum, dazu komme aber noch, was 5G für das Internet der Dinge, KI, Automatisierung und immer mehr Anwendungen im digitalen Zeitalter leisten werde. Keysight wende über 15 Prozent seiner Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf und sei daher nach Meinung von Von Chul Chang gut positioniert, der Konkurrenz mit Lösungen für die sich schnell verändernde Technologielandschaft einen Schritt voraus zu sein.



Im aktuellen Marktklima müssten Anleger differenziertere Entscheidungen treffen. Hierbei sei es von zentraler Bedeutung, Unternehmen zu identifizieren, die aus eigener Kraft wachsen und von langfristigen Veränderungen profitieren könnten. Bei unserer umfassenden Analyse der Fundamentaldaten der Unternehmen suchen wir nach vorhersehbarer langfristiger Ertragskraft, von der Anleger profitieren können, so Von Chul Chang, US-Equity-Portfoliomanager bei Vontobel Asset Management. Es sei wichtig, dass man sich weiter darauf konzentriere, geeignete Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten herauszufiltern.







