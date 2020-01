Xetra-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

195,02 EUR (02.01.2020)



NYSE-Aktienkurs Home Depot-Aktie:

219,66 USD +0,13% (02.01.2020)



ISIN Home Depot-Aktie:

US4370761029



WKN Home Depot-Aktie:

866953



Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HDI



NYSE Ticker-Symbol Home Depot-Aktie:

HD



Kurzprofil Home Depot Inc.:



The Home Depot Inc. (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) ist ein Baumarktunternehmen mit Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia). Die Kette betreibt eine Reihe Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen "The Home Depot". Mit über 2.250 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der US-Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent.



Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem breiten Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. The Home Depot Inc. gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (03.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Home Depot bleibt konstant - ChartanalyseEinen interessanten aber auch nicht ganz "ungefährlichen" Eindruck macht momentan das Chartbild der Home-Depot-Aktie (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nachdem die Bullen im November am Widerstand bei 239 USD gescheitert seien, sei es zu einer relativ starken Korrektur gekommen. Hier biete sich aktuell die Möglichkeit, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Bodenformation auszubilden. Der entscheidende Widerstandsbereich um 222 USD werde dabei durch den dort liegenden EMA 50 verstärkt.AusblickWer dem Trend folge, werde in der Home-Depot-Aktie noch die Verkäuferseite fokussieren. Setze man sich in diesem tatsächlich durch und die aktuelle Bodenbildung misslingt, müsste mit neuen Tiefs bei 205-200 USD gerechnet werden. Zum aktuellen Zeitpunkt bestehe jedoch auch die Möglichkeit, den EMA 200 um 214,50 USD als mittelfristigen Support (und Trendfilter) zu nutzen. Würden sich die Käufer durchsetzen und es komme zu einem Ausbruch über knapp 222 USD, dürfte der Startschuss für eine neue Kaufwelle gefallen sein. (Analyse vom 03.01.2020)Börsenplätze Home Depot-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Home Depot-Aktie:195,44 EUR -0,38% (03.01.2020, 09:10)