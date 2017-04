Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im März hat sich die Zuversicht der US-Konsumenten stark verbessert, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Das US-Verbrauchervertrauen sei eine der größten Überraschungen im ersten Quartal gewesen. Danach habe der aktuelle Wert einen Sprung um 9,5 auf 125,6 Punkte verzeichnet und erreiche den höchsten Stand seit Dezember 2000. Die erfreuliche Stimmungslage der US-Bürger basiere auf der verbesserten Einschätzung hinsichtlich der aktuellen Lage als auch dem sehr optimistischen Ausblick in die Zukunft - vor allem im Hinblick auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und das persönliche Einkommen. Die gute Stimmungslage bestärke die Annahme einer anhaltend starken Entwicklung der privaten Konsumausgaben. Diese sollten mit einem Plus von 2,5% (2016: 2,7%) auch in diesem Jahr wesentlich zum Gesamtwachstum der US-Wirtschaft beitragen. Denn die privaten Konsumausgaben würden mit knapp 70% (2016: 69%) den Löwenanteil des amerikanischen Bruttoinlandproduktes ausmachen. Als Folge der aktuellen Entwicklungen bestätige Mumm seine diesjährige BIP-Schätzung für die USA bei 2,2% (2016: 1,6%). (04.04.2017/ac/a/m)





