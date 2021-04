Doch es seien nicht nur die Bürger, die tief in der Kreide stünden. Auch der Schuldenstand des Bundes erreiche neue Höchstwerte. Vor der Corona-Krise habe der Bund 1,3 Billionen Euro Schulden, danach sollten es gemäß aktuellen Prognosen rund 1,75 Billionen Euro sein.



Hinsichtlich der Bewältigung der wirtschaftlichen Situation gebe es unterschiedliche Auffassungen. Während im Angesicht des Schuldenberges etwas mehr als jeder vierte Bundesbürger Steuererhöhungen für nötig halte, plädiere mehr als jeder Zweite für Steuersenkungen.



Ungeachtet der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und hohen Schuldenständen schienen die Bürger bei ihren Investments immer höhere Risiken zu fahren. Dieses Jahr hätten 46 Prozent der Anleger angegeben, dass ihnen eine sichere Geldanlage am wichtigsten sei. Zwei Jahre zuvor seien es noch 57 Prozent gewesen.



Etwa jeder dritte Deutsche sorge sich gegenwärtig um laufende Kredit respektive dessen Tilgung. Bei den 30 bis 39-Jährigen seien es sogar 51 Prozent. Maßgeblicher Grund hierfür sei die Corona-Krise und die damit einhergehenden außergewöhnlichen finanziellen Belastungen.