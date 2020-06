Hin- und Hergerissen zwischen Realität und Erwartung

In den USA habe sich speziell der Arbeitsmarkt weiter erfreulich erholen können. Auch die Einzelhandelsumsätze hätten hier mit zweistelligen Wachstumsraten überrascht. Allerdings - und das gehöre leider auch zur Wahrheit - würden sowohl die Gewinnschätzungen für die Unternehmen, als auch die Wachstumsschätzungen für die globale Wirtschaft weiter heruntergenommen. So rechne die OECD nun mit einem Rückgang des globalen Bruttoinlandsproduktes um 6 Prozent. Im Falle einer zweiten Infektionswelle werde sogar ein

Rückgang um 7,6 Prozent befürchtet. Im März habe man im ungünstigsten Pandemieverlauf noch mit einem Wachstum von 1,5 Prozent gerechnet. Zusammenfassend stünden also sehr schlechte Wirtschaftsdaten einer sich verbessernden Stimmung bei sich gleichzeitig verschlechternden Wachstumsschätzungen gegenüber.



Liquidität macht abhängig



Da verwundere es nur wenig, dass die Märkte sehr nervös auf das kleinste Anzeichen einer nachlassenden Unterstützung durch die Notenbanken reagieren würden. Genau dieser Fall habe die Aktienmärkte in der letzten Woche zwischenzeitlich so deutlich einbrechen lassen. Dabei habe der Präsident der US-Notenbank (FED) mitnichten von einer Rücknahme seiner Unterstützungsmaßnahmen gesprochen. Vielmehr hätten sich die Marktteilnehmer davon enttäuscht gezeigt, dass er nicht nochmals eine Ausweitung der Maßnahmen verkündet habe. Hier liege auch genau das Problem der aktuellen Marktrally. Denn auch wenn die Analogie mit einem Drogenabhängigen nicht zu der schönsten im Kapitalmarktbereich gehöre, so bewahrheite sie sich aktuell erneut. Der Markt brauche immer größere Dosen seiner Droge "Liquidität" und reagiere sofort mit extremen Entzugserscheinungen, sobald der Nachschub abzureißen drohe.



Die guten Wertentwicklungen der letzten Wochen seien durch fundamental eher schwächeren Unternehmen angeführt gewesen. Langfristig werde ein solcher Trend nicht anhalten können. Solange hingegen regelmäßig neue Liquiditätsdrogen verabreicht würden, könne sich diese Entwicklung aber noch fortsetzen.



Investoren steht ein heißer Sommer bevor



Die Märkte würden wohl auch über den Sommer sehr volatil bleiben. Und das gelte sowohl für die Aktien- als auch die Rentenmärkte. Wie schon im letzten "Finanzmarkt aktuell" thematisiert, sehe die Weberbank im Segment der Unternehmensanleihen niedriger Qualität einen Zwiespalt aus einerseits Sorgen vor steigenden Ausfallraten und andererseits sinkenden Prämien für diese Risiken, was die Weberbank zur Vorsicht mahne. Auch aktienseitig erwarte die Weberbank für die nächsten Monate erratische Bewegungen. Die zwischenzeitlichen Kursrückschläge der letzten Woche würden erneut zeigen, wie fragil die Erholung der Aktien noch sei und wie schnell das Vertrauen der Investoren nicht zuletzt vor dem Hintergrund hoher Bewertungen schwinden könne. Dementsprechend habe die Weberbank sein Untergewicht in zyklischen Aktien in den Portfolios zuletzt zwar etwas ausgeglichen, bleibe aber mit der Gesamtheit der Investitionen deutlicher im defensiven Bereich und empfehle weiterhin Gold beizumischen, da dieses auch in nächster Zeit vor dem Hintergrund der weiter steigenden Verschuldung der Staaten und der massiven Liquiditätsbereitstellung der Notenbanken seine Eigenschaft als nicht inflationierbares Gut ausspielen sollte. (19.06.2020/ac/a/m)





