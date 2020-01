Börse Stuttgart-Aktienkurs Hill‑Rom-Aktie:

104,00 EUR +0,97% (15.01.2020, 12:05)



NYSE-Aktienkurs Hill‑Rom-Aktie:

116,02 USD +1,02% (14.01.2020, 22:02)



ISIN Hill‑Rom-Aktie:

US4314751029



WKN Hill‑Rom-Aktie:

A0NJH0



Ticker-Symbol Hill‑Rom-Aktie:

HB9



NYSE-Symbol Hill‑Rom-Aktie:

HRC



Kurzprofil Hill-Rom Holdings, Inc:



Hill-Rom Holdings, Incorporated (ISIN: US4314751029, WKN: A0NJH0, Ticker-Symbol: HB9, NYSE-Symbol: HRC) ist ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen. Hill-Rom arbeitet mit Gesundheitsdienstleistern in allen Versorgungsbereichen zusammen, indem es sich auf Lösungen für die Patientenversorgung konzentriert, die die klinischen und wirtschaftlichen Ergebnisse in fünf Kernbereichen verbessern: Förderung der Mobilität, Wundversorgung und -prävention, Patientenüberwachung und -diagnose sowie Effizienz und Gesundheit der Atemwege. Zu den Segmenten zählen Patient Support Systems, das Bettgestelle und Oberflächen und Mobilitätslösungen sowie klinische Workflow-Lösungen verkauft und vermietet, und Front Line Care, das Atemwegspflegeprodukte verkauft und vermietet und Vitalparameter, ophthalmologische und kardiale Diagnosegeräte zur Beurteilung, Diagnose, Behandlung und Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten und Leiden verkauft. (15.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hill‑Rom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Hill-Rom Holdings, Inc (ISIN: US4314751029, WKN: A0NJH0, Ticker-Symbol: HB9, NYSE-Symbol: HRC) unter die Lupe.In den Ausbau der Pflege dürfte in den nächsten Jahren massiv investiert werden. Pure-Player wie die schwedische Arjo könnten davon besonders stark profitieren. Doch auch in den USA gebe es ein spannendes Unternehmen, welches Anleger unbedingt auf der Rechnung haben sollten, nämlich Hill-Rom.Zusammen mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentriere sich Hill-Rom auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten. Das Produktportfolio umfasse neben Pflegebetten und -mobiliar auch Lösungen zur Atemwegsversorgung. Zu Hill-Rom würden Marken wie Liko, Welch Allyn oder Allen gehören. In Deutschland seien die Amerikaner vor einigen Jahren mit dem Erwerb von Trumpf Medical in Erscheinung getreten. Durch eine dosierte Akquisitionspolitik in den letzten Jahren habe sich Hill-Rom in eine exzellente Marktposition gehievt.Zuletzt habe das Unternehmen mit einem starken Schlussquartal des Geschäftsjahres 2018/19 aufgetrumpft. Mit 1,69 Dollar Gewinn je Aktie habe Hill-Rom die eigene Guidance von 1,64 bis 1,66 Dollar klar übertroffen. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um gut drei Prozent auf 783 Millionen Dollar geklettert. Hill-Rom wachse solide. Dieser Trend sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hill‑Rom-Aktie: