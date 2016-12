WKN Highlight Communications-Aktie:

920299



Ticker-Symbol Highlight Communications-Aktie Deutschland:

HLG



Kurzprofil Highlight Communications AG:



Die Highlight Communications AG (ISIN: CH0006539198, WKN: 920299, Ticker-Symbol: HLG) mit Hauptsitz in Pratteln/BL, Schweiz wurde 1983 gegründet und ist ein börsennotiertes Medienunternehmen. Die Aktie wurde erstmals am 11. Mai 1999 an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird heute im Prime Standard geführt.



Als Strategie- und Finanzholding vereint die Highlight Communications AG die operativen Segmente Film, Sport- und Event-Marketing und übrige Geschäftsaktivitäten.



Nach dem im Mai 1999 erfolgten Börsengang unternahm die Highlight Communications AG einen wichtigen strategischen Schritt zur Erweiterung des betriebswirtschaftlichen Schwerpunkts, indem sie eine Mehrheitsbeteiligung (80%) an der Team Holding AG erwarb. Im 2010 wurden die restlichen 20% des Aktienkapitals, welche im Besitz der UEFA waren, übernommen und seither ist die Team Holding AG eine 100%-Tochtergesellschaft der Highlight. Als eine der weltweit führenden Sport- und Event-Marketing-Agenturen vermarktet die TEAM-Gruppe seit 1992 die Rechte an der UEFA Champions League, UEFA Europa League und dem UEFA Super Cup. TEAM verfügt über gute Beziehungen zur UEFA und den kommerziellen Partnern, insbesondere den führenden Fernseh- und Mediengesellschaften und Sponsoren rund um die Welt. Aufgrund dieser langjährigen Expertise konnte ein neuer Agenturvertrag für die Vermarktung eines erweiterten Pakets kommerzieller Rechte für vorerst die drei Spielzeiten 2015/16, 2016/17 und 2017/18 und, bei Erreichen von vereinbarten Leistungszielen, anschließend für drei weitere Spielzeiten abgeschlossen werden.



Seit 2003 verwertet die Highlight-Gruppe - ab 2012 über die Highlight Event and Entertainment AG - aufgrund ihres Know-hows in der Vermarktung paneuropäischer Events für die Europäische Rundfunkunion (EBU) die Marketingrechte am Eurovision Song Contest sowie das Neujahrskonzert und das Sommernachtskonzert für die Wiener Philharmoniker.



Mit einem Anteil von 100% an der Constantin Film AG besitzt die Highlight Communications AG den erfolgreichsten unabhängigen Filmproduzenten und -verleiher in Deutschland und nimmt damit eine entscheidende Position im deutschen Filmmarkt ein. Constantin Film ist nach wie vor der einzige deutsche Independent, der dauerhaft "auf Augenhöhe" mit den US-Majors agiert. Mit ihrem über Jahrzehnte erworbenen Know-how in der Filmproduktion sowie in der Kino- und TV-Auswertung ist sie die ideale Ergänzung zur erwiesenen Kompetenz der Highlight-Gruppe im Bereich Home Entertainment. Die Bündelung der Kompetenzen unter einem gemeinsamen Dach bringt große Vorteile. (23.12.2016/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - Highlight Communications-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Highlight Communications AG (ISIN: CH0006539198, WKN: 920299, Ticker-Symbol: HLG) unter die Lupe.Bernhard Burgener, Präsident des Verwaltungsrates der Schweizer Highlight, habe für den 30. Dezember 2016 zur Generalversammlung eingeladen. Angeblich halte die Constantin Medien AG gut 60% der Anteile an Highlight. Ein Großteil dieser Aktien sei indes an die Stella Finanz verpfändet. CM habe auf den Großteil dieser Aktien keinen Zugriff und diese auch nicht im eigenen Depot. Bekanntlich sitze im Verwaltungsrat der Highlight bisher noch Dieter Hahn, der zudem Aufsichtsratsvorsitzender der CM sei. Burgener und Hahn würden sich bekanntlich im Clinch befinden. In der Einladung zur Generalversammlung sei nicht vorgesehen, dass Hahn für ein weiteres Jahr wiedergewählt werde. Hahn fliege somit bei Highlight als Mitglied des Verwaltungsrats für 2017 raus. Das erscheine den Experten aufgrund der verhärteten Fronten konsequent und sachgerecht.Bei der Highlight Communications-Aktie raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" investiert zu bleiben. (Analyse vom 23.12.2016)