Kurzprofil Hexagon Purus ASA:



Hexagon Purus ASA (ISIN: NO0010904923, WKN: A2QKGG, Ticker-Symbol: 0QJ, Börse Oslo-Symbol: HPUR) ist eine Tochtergesellschaft des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA. (24.03.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hexagon Purus: Wasserstoff-Aktie nimmt wieder Fahrt auf - AktienanalyseViele Wasserstoffaktien haben eine scharfe Korrektur hinter sich. Von diesem branchenweiten Abverkauf war auch Hexagon Purus betroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ausgehend vom Zwischenhoch Anfang 2021 bei 8,80 Euro sei es im Tief bis auf 1,48 Euro nach unten gegangen - ein Minus von gut 83 Prozent. Das Unternehmen sei im Jahr 2020 von Hexagon Composites abgespalten und separat an die Börse geführt worden. Hexagon Purus umfasse die Wasserstoffaktivitäten des Mutterkonzerns. Konkret sei die Gesellschaft auf Batteriepacks sowie Hochdruckbehälter und -systeme für emissionsarme oder emissionsfreie Gase, die zum Einbau in Fahrzeuge aller Art bestimmt seien, spezialisiert. Der übergeordnete Trend der sektorübergreifenden Dekarbonisierung treibe die Nachfrage nach solchen Produkten voran. Die jüngsten Großaufträge würden diesen Trend bestätigen: Hexagon Purus sei von einem führenden und langjährigen OEM-Kunden ausgewählt worden, um Batteriepacks für die Serienproduktion von batterieelektrischen Schwerlastfahrzeugen zu produzieren - eine Order im Wert von bis zu 1,2 Mrd. Dollar.Ein weiterer Vertrag zur Lieferung von Batteriepacks im Volumen von einer Mrd. Dollar sei mit Hino Motors Manufacturing geschlossen worden. Der jüngste Auftrag sei von New Flyer aus Nordamerika gekommen. Hexagon Purus werde Hochdruck-Wasserstoffspeicherzylinder für die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobusse von New Flyer liefern. Die Großaufträge würden die Basis für künftiges Wachstum schaffen. Als Hexagon Purus vor wenigen Monaten eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen habe, sei die Aktie nach oben gedreht. Der Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2022)Börsenplätze Hexagon Purus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hexagon Purus-Aktie:3,39 EUR -2,16% (24.03.2022, 15:37)