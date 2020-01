Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

3,735 EUR +3,03% (10.01.2020, 22:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

37,10 NOK +2,20% (10.01.2020, 16:25)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (12.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Nach der erfolgreichen Integration des profitablen Zukaufs Agility Fuel Solutions sollte sich die Wachstumsstory der norwegischen Gesellschaft fortsetzen. Denn für Doepke sei Hexagon Composites ein klarer Gewinner der aktuellen Klimaschutzpläne.Die rege Nachfrage nach Hochdruckbehältern und -systemen für Gase wie CNG oder LNG brumme. Hinzu komme das lukrative Segment "Mobile Pipelines", bei dem Hexagon Composites Transportmodule anbietet. Abseits vom "Brot- und Butter-Geschäft" sorge v.a. ein übergeordneter Trend bei Hexagon Composites für Kursfantasie: Wasserstoff. Die Lösungen der Norweger für diesen Energieträger kämen z.B. in Wasserstoffbussen von Solaris oder CaetanoBus zum Einsatz. Bewegung gebe es auch in Norwegen: Am bekannten Geirangerfjord solle mit Partnern und dem Joint Venture HYON (Nel, PowerCell und Hexagon Composites sind zu je einem Drittel beteiligt) in Zukunft die Wasserstoffversorgung von Fähren und Kreuzfahrtschiffen sichergestellt werden. Hexagon Composites werde im Rahmen des Projekts die benötigten Wasserstoff-Speichertanks liefern. Eine Hexagon-Sprecherin bezeichne das geförderte Projekt als "Eye-opener".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: