Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (12.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Auch Hexagon Composites komme nicht ungeschoren durch die Corona-Krise. Im zweiten Quartal 2020 sei erwartungsgemäß ein deutlicher Nettoverlust bei den Norwegern angefallen. Allerdings habe Hexagon Composites bei allen wichtigen Kennziffern schlechter als erwartet abgeschnitten, die Aktie gebe zur Stunde rund vier Prozent nach.Im zweiten Quartal habe die Gesellschaft einen Umsatz von 683 Millionen Norwegische Kronen (64,6 Millionen Euro) generiert, die Schätzung habe sich indes auf 796,3 Millionen Kronen belaufen. Beim EBITDA habe Hexagon Composites mit 19 Millionen Kronen 4,3 Millionen Kronen unter der Prognose gelegen.Unter dem Strich habe ein Nettoverlust von 77,1 Millionen Kronen in den Büchern gestanden. Analysten hätten lediglich einen Fehlbetrag von 43,5 Millionen Kronen erwartet.Im Call stelle Hexagon Composites-CEO Jon Engeset ein stärkeres zweites Halbjahr in Aussicht. Entsprechend halte sich der Kursverlust bei der Aktie in Grenzen. Es bleibe dabei: Die langfristigen Aussichten für Hexagon Composites seien glänzend.Bei Schwäche können Anleger mit Weitblick weiter zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2020)