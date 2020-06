Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (03.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Hochdruckbehälter-Spezialisten Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Neuer Auftrag für Hexagon Composites im Wasserstoff-Bereich: Das norwegische Unternehmen solle Wasserstoffsysteme an Toyota Motor North America ausliefern. Zwar belaufe sich der Gegenwert der Order auf nur 1 Mio. USD. Das zukunftsträchtige Wasserstoff-Segment stecke aber bekanntlich noch in den Kinderschuhen und berge langfristig viel Potenzial. Hexagon Composites habe über 40 sektorübergreifende Wasserstoff-Projekte in der Pipeline. Gerade im maritimen und Schwerlast-Bereich sehe "Der Aktionär" erhebliches Potenzial.An der Börse finde der neue Wasserstoff-Auftrag regen Anklang. Die Hexagon-Composites-Aktie lege an der Heimatbörse in Oslo 5% zu und nehme die psychologisch wichtige Hürde von 30 NOK (Norwegische Kronen) ins Visier. In dieser Region verlaufe auch die wichtige 200-Tage-Linie. Gelinge der nachhaltige Sprung über diesen doppelten Schlüsselwiderstand, sollte die Hexagon Composites-Aktie in eine dynamische Aufwärtsbewegung übergehen. Spekulativ kaufen, Stopp bei 2 Euro platzieren, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2020)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: