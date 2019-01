Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

25,15 NOK +2,86% (02.01.2019, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs Hexagon Composites-Aktie:

2,55 EUR -1,92% (03.01.2019, 12:10)



ISIN Hexagon Composites-Aktie:

NO0003067902



WKN Hexagon Composites-Aktie:

904953



Ticker-Symbol Hexagon Composites-Aktie:

2HX



Kurzprofil Hexagon Composites ASA:



Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) mit Hauptsitz in Aalesund (Norwegen) ist ein weltweit führender Lieferant von Composite-Hochdruckbehältern für Gas-Anwendungen. Das Unternehmen betreibt in Deutschland, Norwegen, USA, Kanada und Brasilien einige der weltweit modernsten Betriebs- und Produktionsstätten für die Entwicklung, das Testen und die Herstellung von Typ 4-Hochdruckbehältern. (03.01.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hexagon Composites-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kommunikationskonzerns Hexagon Composites ASA (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953, Ticker-Symbol: 2HX) unter die Lupe.Die US-Tochter Hexagon Lincoln könne einen neuen Auftrag von Certarus im Gegenwert von 8,1 Mio. USD verbuchen. Die Norweger sollten TITAN-Transportmodule für Biomethan (CNG) liefern. Damit unterstütze Hexagon Composites die Expansion von Certarus in Kanada und den USA. Gerade in Nordamerika bestehe immenses Wachstumspotenzial - sowohl im Bereich CNG als auch Wasserstoff.Bei Hexagon Composites setze sich der positive Newsflow der letzten Wochen damit fort. Der große Befreiungsschlag sei allerdings bisher ausgeblieben. Daher ergebe sich für spekulativ ausgerichtete Anleger eine Kaufchance. Zur Absicherung der Position diene ein Stopp bei 2 Euro. Denn der Druck steige - auf die Bären, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2019)Börsenplätze Hexagon Composites-Aktie: