Die Stimmung in Deutschland und Europa hat sich nach dem Kriegsbeginn deutlich eingetrübt, so die Analysten der Helaba.Zuletzt hätten auch realwirtschaftliche Indikationen der deutschen Industrie auf der Oberseite überrascht, denn die Außenhandelszahlen würden auf eine robuste Entwicklung zu Beginn des Jahres hinweisen. Dennoch: Im weiteren Jahresverlauf werde sich die Dynamik abschwächen und zudem bestünden erhebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg.Vor diesem Hintergrund würden die Akteure am Morgen auf die Auftragseingänge der deutschen Industrie achten und folgend den Blick auf die am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehende Industrieproduktion lenken. Nach dem soliden Bestellplus im Januar erwarte der Konsens heute ein leichtes Minus beim Ordereingang. Demgegenüber seien die Analysten etwas zuversichtlicher und würden mit einem leichten Anstieg rechnen. Die Jahreszuwachsrate der Auftragseingänge sei weiterhin hoch und zusammen mit der guten Exportentwicklung im Februar sollte produktionsseitig ebenfalls ein Plus möglich sein.