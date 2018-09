ISIN Hennes & Mauritz-Aktie:

SE0000106270



WKN Hennes & Mauritz-Aktie:

872318



Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMSB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hennes & Mauritz-Aktie:

HMRZF



Kurzprofil Hennes & Mauritz AB:



Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF) ist ein international tätiges Textileinzelhandelsunternehmen. Angeboten wird Mode für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder. Darüber hinaus hat H&M auch Wäsche, Sportbekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetikprodukte im Sortiment. Zusätzlich zur Hausmarke H&M gehören die Marken COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories und H&M Home zur Unternehmensgruppe. Die Kollektionen werden von rund 140 eigenen Designern in enger Zusammenarbeit mit den Einkäufern und Musterzeichnern entworfen, konzipiert und ständig aktualisiert.



Hennes & Mauritz präsentiert auch exklusive Kollektionen von Stardesignern wie Versace Cruise, Lanvin, Jimmy Choo, Matthew Williamson, Comme de Garcons, Roberto Cavalli oder auch Madonna. Mit mehr als 3.100 Filialen in über 50 Ländern ist das Unternehmen weltweit präsent. Die Ladenlokale sind gemietet und befinden sich meist in den besten Geschäftslagen an Einkaufsmeilen in Großstädten und Shoppingzentren.



Zusätzlich werden in 18 europäischen Ländern H&M Produkte über das Internet und per Katalog verkauft. H&M besitzt keine eigenen Produktionsstätten. Die Fabrikation erfolgt durch unabhängige Hersteller hauptsächlich in Asien und Europa und wird durch eigene Büros zur Produktions- und Qualitätsüberwachung kontrolliert. Hennes & Mauritz wurde 1947 von Erling Persson in Västeras, Schweden, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden. (20.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hennes & Mauritz-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Quartalsberichte von Hennes & Mauritz (H&M) (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF), das hieß zuletzt schrumpfende Umsätze und sinkende Margen, garniert mit strategischer Ratlosigkeit, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder, dass die Aktie des schwedischen Textil-Filialisten zum Ladenhüter verkommen sei: Binnen drei Jahren sei der Kurs von über 350 auf zeitweise unter 120 Schwedische Kronen abgesackt. Doch nun gebe es Hoffnung. Während etwa die Prognosen des Klamottenversenders Zalando in der Sommer-Hitze dahingeschmolzen seien, habe H&M für die Zeit von Anfang Juni bis Ende August ein Umsatzplus von neun Prozent gemeldet. Was das für den Gewinn bedeute, würden die Aktionäre erst am 27. September erfahren. Allerdings habe die noch immer von der Gründerfamilie Persson kontrollierte Modefirma vorsorglich auf die getätigten Investitionen hingewiesen. Ein gutes Zeichen, denn nur wenn H&M endlich Geld ins Geschäft stecke, die Lieferketten optimiere und Marketing-Scoops wie die legendäre Kooperation mit Karl Lagerfeld 2005 an Land ziehe, könne eine Trendwende gelingen.Nach dem 15-prozentigen Kurssprung, mit dem die guten News an der Börse gefeiert wurden, stehen die Zeichen nun auf Stabilisierung, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Hennes & Mauritz-Aktie:13,674 EUR +1,09% (20.09.2018, 10:23)