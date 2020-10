Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

90,98 EUR -1,47% (15.10.2020, 11:27)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (15.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Henkel: Zahlen und Ausblick besser als erwartet - AktienanalyseDie Corona-Krise hat den Konsumgüterkonzern Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) im ersten Halbjahr kräftig ausgebremst, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor allem die größte Sparte - das Geschäft mit Klebstoffen - sei von der deutlich rückläufigen Nachfrage der Automobilindustrie belastet worden. Im dritten Quartal habe Henkel nun aber eine erste Trendwende geschafft. Auf Basis vorläufiger Zahlen habe der Konzern von Juni bis September ein organisches Umsatzwachstum von 3,9 Prozent erzielt. "Besonders erfreulich ist, dass alle unsere Geschäftsbereiche eine positive Entwicklung gezeigt haben", habe CEO Carsten Knobel bilanziert.Der Konzern wage daher wieder eine Prognose für das laufende Jahr. Bereinigt um Währungseffekte sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen dürfte der Umsatz 2020 etwa ein bis zwei Prozent niedriger ausfallen im Vorjahr, habe das Unternehmen mitgeteilt. Von den Erlösen sollten 13 bis 13,5 Prozent als bereinigtes EBIT bei Henkel hängen bleiben. Das sei an der Börse gut angekommen. Und auch Analysten hätten positiv reagiert. Zahlen und Ausblick seien besser als erwartet, habe es geheißen. (Ausgabe 41/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:91,00 EUR -1,81% (15.10.2020, 11:12)