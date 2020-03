ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (12.03.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) charttechnisch unter die Lupe.Seit Juni 2017 befinde sich die Henkel-Aktie im Abwärtsmodus. Im Verlauf des seither bestehenden Baissetrendkanals habe sich der Kursverfall in den letzten Wochen dramatisch beschleunigt. Vorgestern habe das Papier dabei eine markante Auffangzone ausgelotet. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Erholungsimpulses von Juni bis November 2019 (74,17 EUR) stelle dabei den Auftakt zu besagtem Haltebündel dar. Die 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses (73,70 EUR), die Parallele zum eingangs erwähnten Baissetrend (akt. bei 72,99 EUR) sowie die Tiefpunkte von 2013/14 bei rund 72 EUR würden die beschriebene Kumulationsunterstützung abrunden. Auf dieser Basis habe die Henkel-Vorzugsaktie auf Tagesbasis jüngst zunächst einen "outside day" ausgebildet, dem dann gestern ein klassischer Innenstab gefolgt sei. Letzterer sorge für ein erstes Stabilisierungsindiz. Dennoch dürfte die o. g. Schlüsselzone heute einer Belastungsprobe unterzogen werden. Erst ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 79,52 EUR) würde indes eine wirkliche Entspannung signalisieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:70,14 EUR -5,88% (12.03.2020, 09:41)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:69,84 EUR -4,85% (12.03.2020, 09:53)