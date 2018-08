XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

104,20 EUR -3,07% (16.08.2018, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

105,85 EUR -1,58% (16.08.2018, 11:37)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Innovationen, Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern tätig: Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 53.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,4 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (16.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Henkel-Vorzugsaktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von 112 auf 108 Euro.Mit den Ergebniszahlen für das zweite Quartal 2018 habe der Düsseldorfer Konzern die Markterwartungen nicht ganz erfüllen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Immerhin habe sich die Situation in Nordamerika mittlerweile normalisiert, nachdemLogistikprobleme dort in Q1 belastet hätten. Nach wie vor würden sich jedoch Währungseffekte und höhere Materialkosten negativ auswirken, wobei sich die Währungsproblematik in einigen Regionen sogar noch verschärft habe. Entsprechend sei die Prognose für das ganzjährig zu erwartende bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie zurückgenommen worden, was an der Börse nicht gut angekommen sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat sein Kursziel für die Henkel-Vorzugsaktie leicht von 112 auf 108 Euro reduziert, bleibt aber in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für den Titel. (Analyse vom 16.08.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: