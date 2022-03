Offenlegungen



Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

65,78 EUR +2,37% (14.03.2022, 16:53)



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

65,78 EUR +2,30% (14.03.2022, 16:56)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (14.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Im jüngst veröffentlichten Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal weise Henkel ein solides Geschäftsjahr 2021 aus. Der Konzernumsatz habe sich auf EUR 20,1 Mrd. belaufen, was einem organischen Wachstum von 7,8% entspreche. Dieses sei besonders von einer deutlichen Nachfragebelebung im Industrie- und Friseurgeschäft getragen worden, während gestiegene Rohstoffkosten und Logistikpreise sowie Währungseinflüsse die Profitabilität belastet hätten. Besonders hervorzuheben sei der Bereich Adhesive Technologies (organisch +13,4%). Auch hier habe sich die deutliche Erholung der Industrienachfrage gegenüber dem stark durch Corona belasteten Vorjahreszeitraum als Wachstumstreiber herauskristallisiert.Der Umsatz des Unternehmensbereichs Beauty Care sei nominal um 2% geringer ausgefallen als im Vorjahr. Organisch habe der Umsatz um 1,4% zugelegt. Dabei habe sich die Nachfrageentwicklung im Friseurgeschäft positiv ausgewirkt, während sich beim Konsumentengeschäft die Nachfrage vor allem in der Kategorie Körperpflege rückläufig gezeigt habe. Der Unternehmensbereich Laundry & Home Care habe ein organisches Umsatzwachstum von 3,9% erzielt.Im laufenden Geschäftsjahr strebe man ein organisches Umsatzwachstum von 2% bis 4% sowie eine EBIT-Marge zwischen 11,5% und 13,5% an, wobei man weiterhin mit einer hohen Marktunsicherheit bzw. -volatilität und nochmals steigenden Rohstoffkosten rechne. Die Dividende solle sich dieses Jahr auf EUR 1,85 je Aktie belaufen. Der Ausblick sei jedoch bereits Ende Januar veröffentlicht und im Zuge der letzten Ergebnisveröffentlichung nicht verändert worden. Der Ukraine-Konflikt spiegele sich nach Erachten des Analysten daher nicht ausreichend im Ausblick wider, sodass Henkels eigene Prognosen mit höchster Vorsicht zu genießen seien.Mit 4,5% Umsatzanteil in Russland sei Henkels Exposure zwar nicht überbordend, aber dennoch ausreichend, um das Gesamtergebnis zu belasten. Stand heute sei Henkel einer der wenigen verbleibenden deutschen Konzerne, der sich nicht völlig aus Russland zurückziehen werde. Vorerst werde Henkel in Russland weiterhin Waren des täglichen Bedarfs anbieten, z. B. Haushalts- und Körperpflegeprodukte - aus Rücksicht auf die lokale Bevölkerung, aber auch auf seine Mitarbeiter. Gleichzeitig habe der Konzern jedoch klar gestellt, dass künftige Investitionspläne in Russland auf Eis gelegt sowie jegliche Werbung in staatlichen Medien und alle Sponsoringaktivitäten eingestellt würden.Dass Henkel seine operativen Geschäftstätigkeiten vorerst aufrechterhalte, sei jedoch nur eine Momentaufnahme und könne durch das dynamische Sanktionsregime bereits bald obsolet sein - auch, wenn von politischer Seite Druck gemacht werden sollte. Der Analyst sehe im Hinblick auf Russland daher klare Downsiderisiken, was sich aber in der Entwicklung des Aktienkurses bereits in Teilen widerspiegele.Henkel sei bestrebt, das operative Geschäft in Russland vorerst aufrechtzuerhalten. Dass man der lokalen Bevölkerung den Zugang zu Haushaltswaren nicht verwehren möchte, sei zwar löblich, im Hinblick auf die aktuelle Sanktionsspirale seien aber Zweifel angebracht, ob und wie lange Henkel tatsächlich an diesen Plänen werde festhalten können. Die Konsensschätzungen würden dieses Abwärtsrisiko jedenfalls noch nicht widerspiegeln, sodass der Analyst an die Bewertung konservativer herangehe.Ungeachtet der geopolitischen Risiken handele es sich bei Henkel aber um ein fundamental solide aufgestelltes Unternehmen. Es stehe außer Frage, dass der 1876 gegründete Konzern bereits zahlreiche Krisen durchlaufen und auch gemeistert habe. Der Analyst sei zuversichtlich, dass dies auch im aktuellen Umfeld der Fall sein werde und die Anlegerschaft mittel- bis langfristig von höheren Kursniveaus werde profitieren können. Vor allem auch deshalb, weil die Aktie auf attraktiven Bewertungsniveaus handele.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Kaufempfehlung aufrecht, passt jedoch das Kursziel nach unten auf 80,00 Euro an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für dasJahr 2022 eine historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte. In Erwartung niedrigerer Konsensprognosen platziere er sich beim Kursziel am unteren Ende der Bandbreite. (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: