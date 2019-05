Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

86,86 EUR -5,24% (07.05.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

87,28 EUR -4,97% (07.05.2019, 18:27)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (07.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterherstellers Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Der Konsumgüterkonzern Henkel sei schwach in das neue Jahr gestartet. Der Gewinn sei gesunken - negative Währungseffekte, höhere Rohstoffkosten sowie Investitionen hätten die Ergebnisse belastet. Die Henkel-Aktie knicke am Dienstag ein, verliere fast fünf Prozent. Die Talfahrt von Henkel sei keine Momentaufnahme.Konzernchef Hans Van Bylen habe am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen von einem zunehmend schwierigen Marktumfeld gesprochen. Bei den Klebstoffen sei das Geschäft durch die globale Abschwächung der Industrieproduktion in einigen Branchen beeinträchtigt gewesen. Im Haar- und Körperpflegegeschäft kämpfe der Konzern mit Problemen insbesondere in Westeuropa und China.Henkel habe im ersten Quartal einen Rückgang beim EBIT von 5,6 Prozent auf 795 Millionen Euro verbucht. Das habe unter den Markterwartungen gelegen. Das Nettoergebnis sei um knapp zwei Prozent auf 534 Millionen Euro gesunken.Henkel wolle das zuletzt maue Wachstum mit zusätzlichen Investitionen ankurbeln, was die Ergebnisse zunächst einmal belaste. Eingeplant seien dafür rund 300 Millionen Euro im Jahr.Die Henkel-Aktie enttäusche nicht erst seit gestern. Seit dem Hoch 2017 bei 129 Euro habe der Titel 32 Prozent an Wert eingebüßt. Die Chancen auf eine schnelle Trendwende stünden nicht gut, zumal Henkel mit einem KGV von 16 definitiv kein Schnäppchen sei. Derzeit gebe es deutlich spannendere Investmentstorys.Nach Ansicht von Andreas Deutsch von "Der Aktionär" ist die Henkel-Vorzugsaktie kein Kauf. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link