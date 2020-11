ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie: 604843

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie: HEN3

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie: HENOF

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (30.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) unter die Lupe.Die Aktie von Henkel habe am Montag deutlich höher eröffnet, doch nach den Gewinnmitnahmen könnte bei 91 Euro die Ausbildung eines Double-Tops drohen. Vor zwei Wochen sei eine neue Aufwärtsbewegung eingeleitet worden, nachdem die letzte große Korrektur am Fibonacci-Retracement von 61,8% habe gestoppt werden können. Um das oben genannte Umkehrmuster zu bestätigen, müsste der Kurs die Nackenlinie bei 90,50 Euro durchbrechen. Bis dahin könnten einige Anleger die Rücksetzer als günstige Einstiegschancen sehen, um den kurzfristigen Trend fortzusetzen und sich dem Widerstand bei 93,50 Euro anzunähern. Der RSI-Indikator könnte mit einem Durchbruch der 70er-Marke den Trend bestätigen und auf eine stärkere Aufwärtsdynamik hinweisen, so die Experten von XTB. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:90,28 EUR +0,47% (30.11.2020, 12:56)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:90,46 EUR +0,33% (30.11.2020, 13:10)