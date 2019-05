XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Henkel beschäftigt weltweit rund 53.000 Mitarbeiter, etwa 85 Prozent arbeiten außerhalb von Deutschland. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Ratings und Rankings bestätigt.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 20 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). (07.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Die Q1-Zahlen hätten nach Meinung des Analysten nicht überzeugen können, hätten aber mehrheitlich noch im Rahmen der Erwartungen gelegen (u.a. Umsatz: +2,8% y/y auf 4,97 Mrd. Euro; bereinigtes EBIT: -5,6% y/y auf 795 Mio. Euro). Negativ überrascht habe die deutliche Abschwächung des organischen Wachstums auf nur noch 0,7% (Q4/2018: +2,2%; Analystenerwartung: +1,8% y/y; Marktkonsens: +1,8% y/y). Als enttäuschend sei zudem die Entwicklung des Segments Beauty Care (Umsatz organisch: -2,2% y/y; bereinigtes EBIT: -10,8% y/y) zu werten. Die Profitabilität auf der Konzernebene habe sich verschlechtert (Bruttomarge: -0,6 Prozentpunkte (PP); bereinigte EBIT-Marge: -1,4 PP). Den Ausblick für 2019 habe der Konzern bestätigt (u.a. organisches Umsatzwachstum von 2% bis 4% y/y; bereinigte EBIT-Marge: 16% bis 17%). Lusebrink halte den Ausblick für erreichbar, die Zielerreichung sei aber v.a. beim organischen Umsatzwachstum anspruchsvoller geworden.Unter Berücksichtigung des schwierigen Wettbewerbsumfelds vor allem in den wichtigen Regionen Westeuropa und Nordamerika, der ausgeprägten Wachstumsschwäche des Segments Beauty Care sowie des schwachen Margen- und Ergebnisausblicks für 2019 ermittelt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 85 Euro und bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die Henkel-Vorzugsaktie. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link