Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) habe beschlossen, die Prognosen für das Gesamtjahr 2020 auf der Grundlage der soliden vorläufigen Zahlen für das 3. Quartal 2020 zu aktualisieren. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 3,9% betragen habe. Der Bereich Schönheitspflege habe ein Wachstum von 4,3% verzeichnet, Adhesive Technologies sei um 1,3% gewachsen, während das Segment Wasch-/Reinigungsmittel um 7,7% zugelegt habe. Für das Gesamtjahr 2020 erwarte Henkel ein negatives organisches Umsatzwachstum von -1 bis -2% und eine EBIT-Marge zwischen 13 und 13,5%. Für 2020 werde ein EPS-Rückgang um 18 bis 22% erwartet.



Auch die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) habe nach einem soliden dritten Quartal ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen profitiere von einem Anstieg des E-Commerce, der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöst worden sei, und erwarte für 2020 einen Betriebsgewinn von 4,1 bis 4,4 Milliarden Euro. Die vorherigen Prognosen hätten auf 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro hingedeutet.



Zalando ((ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) habe die vorläufigen Zahlen für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht. Laut dem Unternehmen sei das Bruttowarenvolumen um 28 bis 31% auf 2,43 bis 2,48 Milliarden Euro und der Umsatz um 20 bis 23% auf 1,83 bis 1,87 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte EBIT werde im Bereich von 100 bis 130 Millionen Euro gesehen. Zalando habe beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr anzuheben und erwarte nun ein Wachstum des Bruttowarenvolumens um 25 bis 27% (zuvor 20 bis 25%), einen Umsatzanstieg um 20 bis 22% (zuvor 15 bis 20%) und ein bereinigtes EBIT im Bereich von 375 bis 425 Millionen Euro (zuvor 250 bis 300 Millionen Euro). (09.10.2020/ac/a/m)





Die europäischen Aktienmärkte werden am letzten Handelstag der Woche gemischt gehandelt. Die Aktien aus Spanien und Italien würden sich zurückziehen, während die Aktien aus Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden zulegen würden. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) breche um 2% ein. Die steigenden Covid-19-Infektionen in ganz Europa seien die Hauptsorge, da zahlreiche europäische Länder beschlossen hätten, wieder strengere Restriktionen einzuführen. Die deutschen Unternehmen würden mit der Meldung der vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 beginnen.