Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Henkel einen Umsatz von 19,3 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis von rund 2,6 Mrd. Euro (bereinigt um einmalige Aufwendungen und Erträge sowie Restrukturierungsaufwendungen). Henkel beschäftigt weltweit etwa 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (13.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel: Aktie rutscht in den Bärenmarkt - AktiennewsDie Aktie von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) fällt am Mittwoch um 1,10% auf 77,10 Euro und setzt ihre mittelfristige Abwärtsbewegung fort, so die Experten von XTB.Seit dem Mehrjahreshoch, das am 12. April bei 99,50 Euro erreicht worden sei, sei der Kurs um mehr als 20% eingebrochen, was einen Bärenmarkt signalisiere. Die nächste Anlaufstelle für die Verkäufer wäre das 61,8% Fibonacci-Retracement der Mitte März 2020 gestarteten Aufwärtsbewegung, das bei 76,50 Euro zu finden sei. Um im Tageschart einen neuen Aufwärtstrend einleiten zu können, müsste das lokale Hoch durchbrochen werden - der Schlusskurs vom 29. September bei 81,54 Euro. Bislang gebe es keine Anzeichen auf eine Umkehr oder eine Erholung.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie:76,52 EUR -1,72% (13.10.2021, 10:50)Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:76,56 EUR -1,97% (13.10.2021, 11:05)