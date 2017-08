Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.



Henkel gab am 14. August die folgenden Zahlen für das zweite Quartal 2017 bekannt: Anstieg des Konzernumsatzes um 9,6% auf 5,098 Mrd. Euro (Markterwartung: 5,215 Mrd. Euro), Ausweitung des bereinigten betrieblichen Ergebnisses (EBIT, Gewinn vor Zinsen und Steuern) um 11% auf 909 Mio. Euro (Markterwartung: 917 Mio. Euro) und eine Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie um 10,7% auf 1,55 Euro (Markterwartung: 1,53 Euro), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.In Reaktion auf die am Markt als insgesamt enttäuschend empfundenen Q2-Zahlen habe die Henkel-Aktie im Kurs deutlich nachgegeben. Während sich das organische Umsatzwachstum in den Bereichen Adhesives Technologies (+3,4%) und Laundry & Home Care (+2,1%) im Rahmen der allgemeinen Markterwartungen bewegt habe, sei die Entwicklung im Bereich Beauty Care (+ 0,0%) als enttäuschend empfunden worden. Die Übernahme von "The Sun Products Corporation" habe erwartungsgemäß sichtbare Spuren in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Henkel-Konzerns im zweiten Quartal hinterlassen.Die Analysten der DZ BANK sehen nach Vorlage der Zahlen keinen Grund, von ihrer positiven Haltung zu der Aktie abzuweichen. (Analyse vom 14.08.2017)