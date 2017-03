XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

119,05 EUR -0,29% (02.03.2017, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

119,109 EUR -0,24% (02.03.2017, 11:09)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,1 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,9 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (02.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Die Aktienanalystin von Independent Research, Laura Cherdron, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF).Der Konzern habe mitgeteilt, exklusive Verhandlungen zur Übernahme der Verpackungssparte Darex Packacking Technology (Umsatz 2016: rund 300 Mio. USD (ca. 285 Mio. Euro); Henkel 2016: 18,71 Mrd. Euro; Hersteller von Hochleistungsabdichtungen und -beschichtungen) des Chemieunternehmens GCP Applied Technologies zu führen. Das verbindliche Übernahmeangebot (inkl. Verbindlichkeiten) von Henkel betrage 1,05 Mrd. USD (ca. 995 Mio. Euro) und solle durch Bar- und Fremdmittel finanziert werden (EV/Umsatz Darex 2016:3,5; Henkel 2017e: 2,5). Vorbehaltlich des Zustandekommens der Übernahme (Abschluss für Mitte 2017 geplant), stärke Henkel das Segment Adhesive Technologies (Umsatzanteil 2016: 48%) im Bereich Metallverpackungen und baue seine globale Präsenz in diesem Bereich aus (Darex sei in weltweit 19 Ländern aktiv).Aus strategischer Sicht halte die Analystin die Übernahme für sinnvoll (u.a. komplementär zur bestehenden Metallverpackungssparte; führende Technologie in der Beschichtung für Metallverpackung; Stärkung der globalen Marktposition) und sehe den Übernahmepreis für noch angemessen. Alles in allem sei die Ankündigung einer weiteren Akquisition wenig überraschend, da sie ein Teil der aktuellen Konzernstrategie seien. Die Akquisition sei eine der größten in dem Segment Adhesive Technologies seit 2008 (Kauf von National Starch für 3,7 Mrd. Euro).Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: