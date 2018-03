XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

106,40 EUR -1,39% (20.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

106,65 EUR +0,42% (21.03.2018, 08:56)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (21.03.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Henkel-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 129,90 EUR aus dem Juni 2017 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily AKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie bis 14. Februar 2017 auf ein Tief bei 103,00 EUR zurückgefallen. Von dort aus habe sie sich bis an den EMA 200 erholt, der sich aber als zu hohe Hürde herausgestellt habe. Am Montag habe es eine negative Meldung gegeben. Im Zuge dieser habe der Wert sehr schwach eröffnet und auch den kurzfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Zwar habe sich Henkel nach dieser Eröffnung wieder etwas erholt, sei aber nicht in den gebrochenen Aufwärtstrend zurückgekehrt.AusblickHenkel könnte in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen. Mittelfristig würden weitere Kursverluste in Richtung 95,10 EUR drohen. Eine leichte Verbesserung des mittelfristigen Chartbildes ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 110,10 EUR und damit über das Gap vom Montag. Dann wäre kurzfristig eine Erholung in Richtung 115,80 EUR möglich. (Analyse vom 21.03.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: