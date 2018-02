XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

109,20 EUR +2,68% (22.02.2018, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

109,15 EUR +3,00% (22.02.2018, 14:15)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Kurzprofil Henkel AG & Co. KGaA:



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit mehr als 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. (22.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) von 112 auf 116 Euro.Der Düsseldorfer Konzern habe mit den Rekordzahlen für das Jahr 2017 die Vorstandsguidance erfüllt und sich im Rahmen der Markterwartungen bewegt, basierend auf den von Thomson Reutersm ermittelten Konsensschätzungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Erfreulich sei die Entwicklung v.a. im Bereich Adhesive Technologies verlaufen, während das Kosmetikgeschäft die Erwartungen nur teilweise habe erfüllen können. Ab dem zweiten Halbjahr habe sich erheblicher Gegenwind von der Währungsseite bemerkbar gemacht, der im laufenden Jahr andauern dürfte. Vor diesem Hintergrund sei auch der Ausblick für 2018 zu sehen, wobei der Vorstand bekannt sei für anfangs konservative Aussagen, die im weiteren Jahresverlauf nach oben angepasst werden könnten. Strauß habe auf Basis seiner überarbeiteten Schätzungen das Kursziel erhöht.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 112 auf 116 Euro angehoben. (Analyse vom 22.02.2018)Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: