XETRA-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

101,20 EUR +0,20% (02.10.2018, 12:53)



Tradegate-Aktienkurs Henkel-Vorzugsaktie:

101,35 EUR +0,10% (02.10.2018, 13:04)



ISIN Henkel-Vorzugsaktie:

DE0006048432



WKN Henkel-Vorzugsaktie:

604843



Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HEN3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Henkel-Vorzugsaktie:

HENOF



Die Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen - sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Henkel einen Umsatz von 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,5 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von 6,4 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 53.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden - verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de. (02.10.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Henkel-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) zu halten.Die Notwendigkeit, Vertriebsstrukturen an die Herausforderungen des wachsenden Internethandels anzupassen, habe auch im vergangenen Berichtsquartal viele Konsumgüterunternehmen vor eine große Herausforderung gestellt. Zum einen habe dies bedeutet, den Großhandel enger an das eigene Markenkonzept zu binden, u.a. um das Risiko hoher Lagerbestände mit der Gefahr margenbelastender Rabattaktionen zu verhindern. Andererseits habe es gegolten, die Profitabilität der in Eigenregie geführten Einzelhandelsgeschäfte zu verbessern. Besonders deutlich hätten dies die Sportartikelhersteller gezeigt, bei denen das Kaufverhalten des durchschnittlich jüngeren Kundenstamms einen guten Indikator für die zukünftige Umsatzverteilung in der Vertriebsstruktur gebildet habe.Besonders hervorzuheben in der Quartalsberichterstattung der Konzerne sei die höhere Absatzdynamik in den USA gewesen. Die niedrige Arbeitslosigkeit habe vielen Haushalten dank steigender Löhne eine hohe Kaufkraft beschert. Die anziehende Nachfrage habe sich bereits im organischen Wachstum bei Beiersdorf, Henkel und Procter & Gamble widergespiegelt. Unilever habe zwar Absatzeinbußen verbuchen müssen. Wegen nach Q1 vorgezogener Käufe dürfte der Rückgang aber nur einen vorübergehenden Ausreißer dargestellt haben. Zudem habe mit China ein weiterer großer Absatzmarkt nach einigen Verwerfungen den Trend hohen Wachstums fortgesetzt. Dank dieser Aufwärtstrends sowohl in Nordamerika als auch in Asien biete sich Konsumgüterherstellern weiterhin ein günstiges Umfeld. Rahlf bestätige seine Sektor-Einschätzung "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Henkel-Vorzugsaktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 108,00. (Analyse vom 02.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Henkel AG & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Henkel-Vorzugsaktie: