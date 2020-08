Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



45,70 EUR +2,88% (24.08.2020, 09:27)



45,60 EUR +3,26% (24.08.2020, 09:41)



DE000A161408



A16140



HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (24.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HelloFresh schlägt alle Erwartungen! AktienanalyseDass HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) von dem durch die Corona-Pandemie verstärkten Trend, selbst zu kochen, profitiert, war zu erwarten, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie gut allerdings das Geschäft in den letzten Monaten gelaufen sei, habe so manchen Marktteilnehmer überrascht.Anfang letzter Woche habe der Kochboxenlieferant seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Nach einem hervorragenden ersten Quartal habe das Berliner Unternehmen in den Monaten April bis Juni sogar noch eine Schippe drauflegen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe sich der Konzernumsatz um 123% auf 972,1 Mio. Euro erhöht. Noch deutlicher sei der bereinigte Gewinn gestiegen. Seien im zweiten Quartal 2019 lediglich 18,3 Mio. Euro erwirtschaftet worden, habe HelloFresh diesmal einen bereinigten Gewinn von 153,6 Mio. Euro verkünden können. Ebenfalls beeindruckend sei das Kundenwachstum. Innerhalb eines Jahres habe sich die Anzahl der Kochboxenbesteller von 2,41 Mio. auf 4,18 Mio. erhöht. Das Berliner Unternehmen habe damit die Erwartungen vieler Analysten übertroffen.Diese Steigerung der Wachstumsraten sei zu einem gewissen Anteil der Tatsache geschuldet, dass aufgrund der Umsetzung von Lockdown-Maßnahmen und der Schließung von Restaurants die Nachfrage nach hausgemachten Mahlzeiten in der Corona-Hochphase gestiegen sei. Vorstand Dominik Richter sei allerdings optimistisch, dass trotz der langsamen Rückkehr zur Normalität der Trend, Lebensmittel bzw. Kochboxen online zu bestellen, weiter anhalten werde. HelloFresh habe daher zum wiederholten Mal die Prognose für das laufende Jahr nach oben angepasst. So sei das erwartete Umsatzwachstum von bislang 55% bis 70% auf nunmehr 75% bis 95% erhöht worden. Zudem rechne das Unternehmen für 2020 mit einer Konzern-AEBITDA-Marge zwischen 9% und 11%. Zuvor habe die Prognose zwischen 8% und 10% gelegen.Um weiteres Wachstum zu generieren, expandiere HelloFresh auch weiterhin in neue Märkte. Im Mai habe das Unternehmen beispielsweise seine Geschäftsaktivitäten auf Dänemark erweitert. Aber auch die Konkurrenz schlafe nicht. Erst kürzlich hat der ebenfalls aus Berlin stammende Kochboxen-Anbieter Marley Spoon mit Dinnerly die nach eigenen Angaben erschwinglichste Kochbox Deutschlands auf den Markt gebracht, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 21.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link