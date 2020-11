Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

49,26 EUR +3,75% (20.11.2020, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

49,02 EUR +4,30% (20.11.2020, 16:23)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die positiven Impfstoff-News hätten der HelloFresh-Aktie die Fantasie entzogen. So habe das Papier in der Spitze mehr als 20 Prozent verloren und sei bis auf 38,02 Euro gepurzelt. Doch die Negativ-Interpretation der Impfstoff-Entwicklung sei an der Börse schnell durch die realistische Einschätzung ersetzt worden, dass es bis zu flächendeckenden Impfungen noch ein ganz weiter Weg sei - und noch eine aktuelle Entwicklung spiele HelloFresh in die Karten:Denn die weltweit hohen Corona-Zahlen hätten HelloFresh wieder auf die Gewinnerspur gebracht. Gerade die USA, der Hauptmarkt von Hellofresh, hätten innerhalb weniger Tage erneut einen Höchststand bei den Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet. Am Donnerstag hätten die Behörden binnen 24 Stunden 187.833 neue Fälle gemeldet, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins vom Freitag hervorgegangen sei. Der bislang höchste Wert sei am vergangenen Freitag registriert worden, als mehr als 177.000 Neuinfektionen gemeldet worden seien.Die HelloFresh-Aktien seien in den vergangenen Krisenmonaten als einer der großen Gewinner der Corona-Beschränkungen auf Rekordniveau getrieben worden. Das Allzeithoch sei vor rund vier Wochen bei 56,40 Euro markiert worden. Aktuell notiere die Aktie knapp über der 49-Euro-Marke. Überwinde sie demnächst den (kleinen) Widerstand bei 51,30 Euro, wäre charttechnisch der Weg in Richtung des im Oktober erreichten Höchstkurses (56,40 Euro) wieder frei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link