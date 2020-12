XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

60,35 EUR -1,71% (14.12.2020, 10:06)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

60,70 EUR -2,96% (14.12.2020, 10:21)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe ein neues Hoch erreicht. Die Prognosen seien angehoben worden. Es sehe bei HelloFresh aber wirklich gut aus, denke der Aktienprofi. Die Aktie sei überhaupt nicht so teuer wie man das im ersten Moment vielleicht denken könnte. Für 2020 rechne man mit 3,6 Mrd. Euro Umsatz, im darauf folgenden Jahr mit 4,2 Mrd. Euro und 2022 mit 5 Mrd. Euro. Der operative Gewinn solle ebenfalls steigen - doch nicht ganz so schnell: Im laufenden Jahr erwarte man 431 Mio. und das solle in den kommenden zwei Jahren bis 500 Mio. zulegen. Bei HelloFresh habe man also mit profitablem Wachstum zu tun. Es sehe so aus, als wenn das alles jetzt nachhaltig sei. Man könnte bei der HelloFresh-Aktie weiterhin steigende Kurse sehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HelloFresh-Aktie: